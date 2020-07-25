Com atividades táticas, Corinthians encerra preparação para 'decisão'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians realizou na manhã deste sábado (25), o último treinamento antes da 'decisão' contra o Oeste, neste domingo, às 16h, em Barueri, pela última rodada da fase de classificação do Paulistão.

O técnico Tiago Nunes deu foco tático à atividade e organizou trabalhos de movimentação, aliada a instruções em vídeo e no campo e formou seu time titular.

Caso não haja nenhum problema de última hora, A tendência é que ele repita a escalação do time que venceu o Palmeiras, com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho e Luan; Ramiro, Everaldo e Boselli.

Ainda sem contar com o meio-campista Cantillo, que passará por protocolos de segurança antes de retornar ao CT Dr. Joaquim Grava, e com o atacante Jô, que aguarda regularização de documentos, Tiago Nunes tem grande maioria do elenco à disposição.