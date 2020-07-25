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Com atividades táticas, Corinthians encerra preparação para 'decisão'

Tiago Nunes comandou a última atividade preparatória para o duelo contra o Oeste que vale a classificação para a segunda fase. Veja como foi a atividade...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 16:23

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 16:23

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians realizou na manhã deste sábado (25), o último treinamento antes da 'decisão' contra o Oeste, neste domingo, às 16h, em Barueri, pela última rodada da fase de classificação do Paulistão.
O técnico Tiago Nunes deu foco tático à atividade e organizou trabalhos de movimentação, aliada a instruções em vídeo e no campo e formou seu time titular.
Caso não haja nenhum problema de última hora, A tendência é que ele repita a escalação do time que venceu o Palmeiras, com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho e Luan; Ramiro, Everaldo e Boselli.
Ainda sem contar com o meio-campista Cantillo, que passará por protocolos de segurança antes de retornar ao CT Dr. Joaquim Grava, e com o atacante Jô, que aguarda regularização de documentos, Tiago Nunes tem grande maioria do elenco à disposição.
O Timão soma 14 pontos no Grupo D, enquanto o Guarani, 2º colocado, tem 16. Para se classificar, o Corinthians precisa vencer o Oeste e torcer para que o Bugre não vença o São Paulo. Caso o time de Campinas empate, a decisão seria pelo saldo de gols ou até cartões vermelhos.

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