Com ao menos 16 dirigentes de clubes da Série A, reunião discute criação de liga brasileira de futebol

Representantes de ao menos 16 clubes da Série A marcam presença neste momento em reunião para discutir a criação de uma Liga Brasileira de Clubes. O encontro acontece em hotel no bairro dos Jardins, região sul da cidade de São Paulo, para debater a criação daSegundo apuração da reportagem do LANCE!, a ideia dos cartolas é definir os termos para criação da entidade e anunciar a sua fundação já na próxima semana.

- É um dia histórico para o futebol brasileiro. Vamos definir o quanto antes os parâmetros para iniciarmos essa associação que já deveria estar funcionando - disse Marquinhos Chedid, presidente de honra do Red Bull Bragantino, na chegada ao hotelAlém dele, a reportagem confirmou que estão no encontro os presidentes de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, Atlético-MG, Athletico-PR e Avaí, além de representantes de Botafogo, São Paulo, Internacional, América-MG, Ceará, Fortaleza, Atlético-GO e Goiás.

Três representantes de clubes da Série B também tomam parte do encontro: Vasco, Cruzeiro e Sport. O Grêmio pediu para participar de forma virtual.

Como publicou o LANCE! na segunda-feira, enquanto Flamengo e Corinthians estão alinhados em conversas frequentes e almejam seguir com uma maior fatia dos direitos de transmissão televisiva, por conta de terem as torcidas mais populosas do país, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza já manifestaram nos bastidores a expectativa de que haja igualdade nas divisões das cotas de TV.

Os rumos dessa nova Liga de Clubes têm sido objeto de discussão entre clubes e grupos empresariais nos últimos meses. Liga Espanhola, Premier League e BTG Pactual fizeram ofertas para clubes brasileiros para comandar a nova associação. Em março passado, dirigente que comanda a La Liga, na Espanha, esteve em São Paulo e apresentou projeto. É possível que nas próximas semanas haja novas conversas, a depender do desfecho da reunião desta terça.