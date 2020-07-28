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Com Angulo e Ramires, Palmeiras se reapresenta de olho nas quartas

Colombiano voltou de empréstimo e já apareceu no BID, enquanto o veterano fez seu primeiro gol no domingo e participou integralmente de coletivo contra equipe do Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 22:02

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 22:02

Crédito: De volta à Academia de Futebol, o atacante Angulo estava emprestado ao Cruzeiro (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol após a vitória de virada por 2 a 1 em cima do Água Santa, no último domingo. Autor do primeiro gol, e também o seu primeiro tento com a camisa alviverde, Ramires esteve presente integralmente no coletivo contra a equipe Sub-20, enquanto o colombiano Angulo ficou na parte interna, realizando treino regenerativo.
O colombiano retornou de empréstimo do Cruzeiro e realizou atividades internas. Ele apareceu no BID, da CBF, nesta segunda-feira e está perto de jogar. Para isso, o Palmeiras precisa inscrevê-lo no Campeonato Paulista até essa terça-feira, a data limite. Ele deve entrar no lugar de Dudu, que foi negociado com o Al Duhail, do Qatar.
Em relação a Ramires, ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo no jogo contra o Água Santa, no domingo, e iniciou a virada alviverde ao fazer o gol e empatar, então, por 1 a 1. Luiz Adriano foi autor do segundo tento. Além dele, Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, outros que entraram no decorrer do compromisso, também fizeram parte do time no coletivo desta segunda-feira, sob supervisão do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Inicialmente, a equipe tinha: Vinicius Silvestre; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Esteves, Ramires, Zé Rafael e Alan; Scarpa, Gabriel Silva e Wesley. O goleiro Jailson defendeu a meta da equipe da base, de coletes laranjas, com a intenção de ser mais exigido. Nos 30 minutos finais, Emerson Santos e Daniel Alves, da base, substituíram a dupla de zaga Luan e Gómez, que foram para o outro time.Os titulares do duelo contra do Paulista mais o atacante Luiz Adriano, que entrou no intervalo, fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT, enquanto Weverton realizou seu treino específico com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno no campo ao lado.
A preparação segue nesta terça-feira, às 15h30, na Academia de Futebol. O Palmeiras entra em campo novamente na quarta, às 21h30, no Allianz Parque, pela partida única das quartas de final contra o Santo André, segundo melhor do grupo B, atrás do alviverde.

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