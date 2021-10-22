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Com Andrey e Jhon Sánchez em campo, Vasco treina de olho no confronto com o Náutico

Volante participa bem da atividade nesta sexta-feira (22) e deve ficar à disposição. Atacante ainda espera uma oportunidade no Cruz-Maltino...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 20:07

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 20:07

Crédito: Andrey participou bem da atividade (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco pode ter novidades para o confronto com o Náutico, pela trigésima-primeira rodada da Série B. Em atividade realizada nesta sexta-feira (22), no CT Moacyr Barbosa, o técnico Fernando Diniz novamente teve à disposição o volante Andrey e o atacante Jhon Sánchez.O camisa 6, que se recuperou de lesão, tinha seu retorno previsto para o confronto com o Coritiba. Contudo, Andrey sentiu um mal-estar no decorrer da semana e ficou de fora de todos os treinos. Após fazer um recondicionamento físico, o jogador tende a ser um dos atletas à disposição para a partida com o Timbu.
Outro jogador com estreia aguardada, Jhon Sánchez também participou do treino no CT Moacyr Barbosa. O atleta foi contratado ainda quando o Cruz-Maltino era treinado por Lisca. Em determinado momento do treino, Germán Cano aprimorou as finalizações.
O Vasco, que tem 46 pontos, enfrenta o Náutico, equipe que atualmente está com 44 na Série B.

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