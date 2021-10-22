Com Andrey e Jhon Sánchez em campo, Vasco treina de olho no confronto com o Náutico

O Vasco pode ter novidades para o confronto com o Náutico, pela trigésima-primeira rodada da Série B. Em atividade realizada nesta sexta-feira (22), no CT Moacyr Barbosa, o técnico Fernando Diniz novamente teve à disposição o volante Andrey e o atacante Jhon Sánchez.O camisa 6, que se recuperou de lesão, tinha seu retorno previsto para o confronto com o Coritiba. Contudo, Andrey sentiu um mal-estar no decorrer da semana e ficou de fora de todos os treinos. Após fazer um recondicionamento físico, o jogador tende a ser um dos atletas à disposição para a partida com o Timbu.