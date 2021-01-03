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Com agenda agitada em janeiro, Fluminense terá jogos decisivos na base e no profissional

Equipe Sub-20 entra em campo pelas quartas de final do Brasileirão contra o Flamengo. Na quarta, é a vez do Sub-17 e do profissional...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 15:08

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:08

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
Com a temporada de 2020 invadindo 2021, o Fluminense terá pouco tempo para descansar e já inicia o novo ano com uma série de confrontos decisivos em todas as categorias. Além das fases finais no Sub-17, Sub-20 e Sub-23, o time profissional já abre janeiro com um clássico, na quarta-feira, contra o Flamengo.
> Renovações, técnico e outros: as dez prioridades do Fluminense para o início de 2021
Os primeiros a entrar em campo são os meninos do Sub-20. Nesta segunda-feira, a equipe faz o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria contra o Flamengo. O time de Eduardo Oliveira terá a difícil missão de reverter a desvantagem de 3 a 1 do confronto de ida. A partida está marcada para as 15h, nas Laranjeiras. Quem passar, pega o classificado entre São Paulo e Athletico-PR.
Campeões brasileiros, a "Geração dos Sonhos" do Sub-17 tricolor tem outra missão pela frente. Na quarta-feira, às 19h, os comandados por Guilherme Torres enfrentam o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Já às 21h30 será a vez da equipe profissional entrar em campo para o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão busca sua primeira vitória.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Quem também disputa uma fase decisiva do Brasileirão é o time Sub-23. Na quinta-feira, o Fluminense abre o confronto das semifinais contra o Vila Nova. A partida de ida será às 15h30, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. No mesmo local, o Sub-17 fará a partida de volta da Copa do Brasil no domingo, às 18h15.
Já na outra semana, na quarta-feira, dia 13, a equipe principal viaja até São Paulo para um confronto direto contra o Corinthians, às 21h30. Na quinta, o time de Aspirantes fecha essa primeira parte da agenda tricolor decidindo o jogo de volta contra o Vila Nova pela semifinal do Brasileirão da categoria.VEJA A AGENDA COMPLETA:
Segunda-feira (04/01)
Fluminense x Flamengo, às 15h, Laranjeiras (RJ) - Campeonato Brasileiro Sub-20 – Quartas de final (jogo de volta)
Quarta-feira (06/01)
Atlético-MG x Fluminense, às 19h, Sesc Alterosas (MG) - Copa do Brasil Sub-17 – Quartas de final (Jogo de ida)
Flamengo x Fluminense, ás 21h30, Maracanã (RJ) - Campeonato Brasileiro - 28ª rodada
Quinta-feira (07/01)
Fluminense x Vila Nova, às 15h30, Luso-Brasileiro (RJ) - Campenato Brasileiro de Aspirantes – Semifinal (Jogo de ida)
Domingo (10/01)
Fluminense x Atlético-MG, às 18h15, Luso-Brasileiro (RJ) - Copa do Brasil Sub-17 – Quartas de final (Jogo de volta)
Quarta-feira (13/01)
Corinthians x Fluminense, às 21h30, Neo Quimica Arena (SP) - Campeonato Brasileiro - 29ª rodada
Quinta-feira (14/01)
Vila Nova x Fluminense, às 15h, Onésio Brasileiro Alvarenga (GO) - Campeonato Brasileiro de Aspirantes – Semifinal (Jogo de volta)

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