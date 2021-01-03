Com agenda agitada em janeiro, Fluminense terá jogos decisivos na base e no profissional

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

Com a temporada de 2020 invadindo 2021, o Fluminense terá pouco tempo para descansar e já inicia o novo ano com uma série de confrontos decisivos em todas as categorias. Além das fases finais no Sub-17, Sub-20 e Sub-23, o time profissional já abre janeiro com um clássico, na quarta-feira, contra o Flamengo.

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Os primeiros a entrar em campo são os meninos do Sub-20. Nesta segunda-feira, a equipe faz o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria contra o Flamengo. O time de Eduardo Oliveira terá a difícil missão de reverter a desvantagem de 3 a 1 do confronto de ida. A partida está marcada para as 15h, nas Laranjeiras. Quem passar, pega o classificado entre São Paulo e Athletico-PR.

Campeões brasileiros, a "Geração dos Sonhos" do Sub-17 tricolor tem outra missão pela frente. Na quarta-feira, às 19h, os comandados por Guilherme Torres enfrentam o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Já às 21h30 será a vez da equipe profissional entrar em campo para o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão busca sua primeira vitória.

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Quem também disputa uma fase decisiva do Brasileirão é o time Sub-23. Na quinta-feira, o Fluminense abre o confronto das semifinais contra o Vila Nova. A partida de ida será às 15h30, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. No mesmo local, o Sub-17 fará a partida de volta da Copa do Brasil no domingo, às 18h15.

Já na outra semana, na quarta-feira, dia 13, a equipe principal viaja até São Paulo para um confronto direto contra o Corinthians, às 21h30. Na quinta, o time de Aspirantes fecha essa primeira parte da agenda tricolor decidindo o jogo de volta contra o Vila Nova pela semifinal do Brasileirão da categoria.VEJA A AGENDA COMPLETA:

Segunda-feira (04/01)

Fluminense x Flamengo, às 15h, Laranjeiras (RJ) - Campeonato Brasileiro Sub-20 – Quartas de final (jogo de volta)

Quarta-feira (06/01)

Atlético-MG x Fluminense, às 19h, Sesc Alterosas (MG) - Copa do Brasil Sub-17 – Quartas de final (Jogo de ida)

Flamengo x Fluminense, ás 21h30, Maracanã (RJ) - Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Quinta-feira (07/01)

Fluminense x Vila Nova, às 15h30, Luso-Brasileiro (RJ) - Campenato Brasileiro de Aspirantes – Semifinal (Jogo de ida)

Domingo (10/01)

Fluminense x Atlético-MG, às 18h15, Luso-Brasileiro (RJ) - Copa do Brasil Sub-17 – Quartas de final (Jogo de volta)

Quarta-feira (13/01)

Corinthians x Fluminense, às 21h30, Neo Quimica Arena (SP) - Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Quinta-feira (14/01)