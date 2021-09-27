Com ações inéditas de patrocinadores, final do Brasileirão feminino fica marcada na história

Crédito: Marco Galvão / Agência Corinthians

Depois de vencer a partida de ida, o Corinthians confirmou o título do Campeonato Brasileiro Feminino ao fazer 3 a 1 no Palmeiras. Dentro de campo, o alvinegro dominou a partida e coroou a melhor campanha da competição. Fora das quatro linhas, diversas iniciativas dos organizadores chamaram a atenção dos torcedores durante a partida. Além de exaltar a modalidade, o Derby mostrou a consolidação da modalidade no país.Com 16 clubes, a competição realizou 134 partidas. Nesta temporada, o destaque ficou para exposição do Brasileiro na TV Aberta, YouTube e TikTok. No primeiro jogo da decisão, mais de 300 mil espectadores únicos acompanharam o clássico nas redes sociais.

Em parceria com o fornecedor de material esportivo, o alvinegro realizou a estreia do novo uniforme oficial em uma partida de futebol feminino, é a primeira ação do tipo envolvendo os clubes de elite do futebol brasileiro. Na cor roxa, a camisa é uma homenagem a todas as mulheres que buscam espaço dentro do esporte e ontem foi uma prova clara da mensagem passada.

Para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, marca de artigos esportivos brasileira, as ações deste tipo devem crescer cada vez mais no país.

- O futebol feminino está se consolidando no Brasil, é muito gratificante acompanhar esse projeto. No nosso cronograma, temos alguns lançamentos que serão voltados para o público feminino. Ainda existe um longo caminho a se percorrer, mas a Volt busca tratar o esporte sem distinção de gênero. Nos últimos anos, o Corinthians se destacou no cenário feminino, conquistou diversos títulos e virou umas das referências no continente sul-americano. No início de setembro, durante comemoração do aniversário do clube, a diretoria corinthiana anunciou mais dois patrocinadores exclusivos para a modalidade.

- No Brasil, alguns times possuem milhões de seguidores, a presença dessas equipes nos torneios femininos é muito importante para a atratividade da competição. Para obter sucesso, o futebol feminino precisa do apoio de todas as partes envolvidas - afirma o fundador da HeatMap, Renê Salviano.

Do ponto de vista social, Marcelo Segurado, executivo de futebol, aponta as barreiras que as mulheres estão rompendo na sociedade para ganhar cada vez mais espaço no esporte e como os clubes tem oferecido esse crescimento.