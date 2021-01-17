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Com a volta de Ramiro, Corinthians deve ter mudança para o Dérbi

Timão ainda não repetiu escalação no Campeonato Brasileiro, mas mesmo com a possibilidade de isso acontecer, Vagner Mancini deve fazer alteração no meio-campo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 09:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians talvez tenha feito sua melhor atuação nos últimos anos ao bater o Fluminense por 5 a 0, na Neo Química Arena. No entanto, essa grande apresentação da última quarta-feira não significa que o time titular será mantido para o Dérbi contra o Palmeiras, nesta segunda. Isso porque, com a volta de Ramiro, Vagner Mancini deve mexer no 11 inicial para o clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Timão na Era Mancini
Desde que começou o Brasileirão, o Timão não repetiu escalação, nem de um jogo para o outro, nem em jogos não consecutivos, ou seja, foram 28 time titulares diferentes que entraram em campo durante a competição. Toda essa oscilação não se deu apenas por opção dos treinadores, mas principalmente por lesões, convocações, suspensões e diagnósticos positivos para a Covid-19.
Diante do Palmeiras, seria uma das poucas oportunidades em que o técnico poderá repetir exatamente o mesmo time do duelo anterior. Todos os 11 que iniciaram o duelo com o Flu estão à disposição de Mancini: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Jô. Apesar de vários pendurados, nenhum foi advertido com o 3º amarelo.A mudança que deve fazer com que a equipe não se repita é no meio-campo, já que Ramiro, que cumpriu suspensão diante do Fluminense, está novamente à disposição da comissão técnica. Dessa forma, ele entraria na posição de Cantillo, que o substituiu no último jogo. O retorno do camisa 8 é uma alteração natural, já que era ele o titular do time até ser suspenso.
Acontece que a mudança pode não ser tão simples assim, uma vez que o colombiano teve uma grande atuação contra o Flu, inclusive com assistência para Fagner marcar o terceiro tento da goleada. Além disso, seu papel no meio-campo foi fundamental para a dinâmica da partida e a equipe encaixou com essa formação, fazendo uma das grandes atuações nesta edição do Brasileiro.
A opção de Mancini por Ramiro, se isso de fato se concretizar, deve ter como base o adversário. O Palmeiras deve entrar com um meio-campo muito rápido e de qualidade, com Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula, o mesmo que bateu o River Plate, na Argentina. Com isso, será preciso um jogador com mais velocidade e mais versatilidade, o que talvez não seja a característica oferecida por Cantillo neste momento, mas que Ramiro, por outro lado, é especialista.
Nesta manhã de domingo, Vagner Mancini finalizará a preparação para o Dérbi e definirá quem serão os titulares que vão a campo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Corinthians ocupa a oitava posição na tabela, com 42 pontos.

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