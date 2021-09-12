Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste sábado, o Botafogo venceu o Londrina por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos, e igualou o Guarani como o time com melhor ataque da Série B. Em 23 rodadas, o Alvinegro conseguiu marcar 34 gols na competição. Com a vitória, o Glorioso terminou a rodada em terceiro colocado da tabela.

> Confira a tabela e os jogos da Série BUm dos fatores que fez o Botafogo ter melhorado o sistema ofensivo foi a troca de treinadores. Sob o comando de Enderson Moreira, o Alvinegro marcou 18 gols em 11 partidas na Série B. Os números do treinador pelo clube são bem positivos e o desempenho da equipe melhorou significativamente. Em 11 jogos, Enderson conquistou 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Além do aspecto ofensivo, o clube melhorou na defesa e só levou 4 gols nesses 11 confrontos.

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Autor do segundo gol do Botafogo na vitória sobre o Londrina, Daniel Borges falou sobre a mudança na postura da equipe sob o comando de Enderson Moreira.

- Aceitamos a proposta de jogo do Enderson. Pegamos tudo aquilo que ele estava passando para nós e estamos tentando demonstrar dentro de campo. Isso vem ajudando a fazer os gols. O individual aparece quando o coletivo está muito forte e isso facilita a gente fazer o nosso trabalho - disse o lateral.

O Botafogo segue sendo o melhor mandante da Série B e está com 100% de aproveitamento no segundo turno. Em 11 jogos disputados em casa, o Alvinegro possui 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 23 gols marcados e 7 sofridos.