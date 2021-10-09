Com 30% da Arena liberada, Corinthians abre venda de ingressos para o jogo contra o Fluminense

Crédito: Pedro Alvarez

O Corinthians anunciou, na noite da última sexta-feira, que abrirá no final da tarde deste sábado a venda de ingressos para o jogo que o time fará contra o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O confronto, marcado para a próxima quarta-feira, às 21h, contará com a mesma carga de bilhetes disponibilizada para o duelo com o Bahia, na última terça, quando o Timão venceu por 3 a 1 na partida que marcou o retorno da Fiel torcida ao estádio após quase 20 meses de ausência motivada pela pandemia do novo coronavírus.

Seguindo novamente as normas estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo no combate e prevenção à Covid-19, o Corinthians vai limitar a 30% a capacidade de público de cada setor da Neo Química Arena. Os preços dos ingressos variam entre R$ 40 (nas arquibancadas Sul e Norte) e R$ 500 (nos camarotes), sendo que neste sábado as vendas serão abertas às 17h e vão priorizar os torcedores que têm créditos relacionados aos jogos que foram suspensos por causa da pandemia em 2020. No caso, essas partidas do Timão seriam realizadas contra Ituano e Palmeiras.

Para entrar no estádio na quarta-feira, o torcedor precisará apresentar o esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses - dose única no caso da Janssen - ou o comprovante de uma dose da vacina juntamente com um teste negativo de PCR (com 48h de antecedência ao jogo) com a um teste de antígeno (com 24h de antecedência ao jogo). Será obrigatório uso de máscara de proteção facial, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento físico.

Confira a nota oficial completa divulgada pelo Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista, em consonância com o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, informa como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida Corinthians x Fluminense, em 13/10, às 21h. Para que tudo ocorra sem contratempos, é fundamental a cooperação de toda a comunidade corinthiana. O Corinthians demonstrou ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo. A capacidade será limitada a 30% por setor, com o cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a proliferação da Covid-19 – uso de máscara de proteção facial, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento físico. INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelos sites www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física. SÁBADO, 9 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 17HAbertura para os torcedores com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos de todos os setores até que seja atingido o limite máximo de 20% da capacidade permitida para a partida (equivalente a 6% da capacidade habitual da Neo Química Arena). Os que porventura não conseguirem utilizar esses créditos nesta ocasião poderão fazê-lo da mesma forma na partida seguinte. Abertura para os proprietários do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor, que poderão realizar a compra do estacionamento, que permanecerá reservado até segunda-feira as 21h.

SÁBADO, 9 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 21HAbertura para os beneficiários do Fiel Torcedor que aderiram ao Programa Meus Pontos de Volta, que poderão adquirir ingressos de todos os setores de seu plano, obedecendo ao limite máximo de 30% da capacidade permitida para a partida. DOMINGO, 10 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 10HAbertura para os membros do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de todos os ingressos restantes pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor. SEGUNDA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 10HAbertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos restantes pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br. VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR: NORTE ENGOV – R$ 40,00SUL DORIL – R$ 40,00LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 180,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00 OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA:

Seguindo as novas diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, publicadas no Diário Oficial em 7/10, crianças menores de 12 anos de idade poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem seus ingressos comprados, apresentem teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada no estádio) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada no estádio). Para entrar no estádio, seguindo as regras do Comitê do Estado de SP, o torcedor maior de 12 anos de idade obrigatoriamente deverá apresentar:– Ou o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen);– Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada na Arena).

OBSERVAÇÃO 1: O upload do arquivo de imagem do comprovante de vacinação será solicitado no momento da compra dos ingressos. Para as crianças menores de 12 anos, que não o possuem, não será necessária a realização do upload.

OBSERVAÇÃO 2: O comprovante de vacinação deverá ser apresentado na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital (via apps como ConectSus ou Poupatempo) assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário; não será permitida a entrada em caso de não apresentação dos comprovantes solicitados. Outras medidas importantes:

– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;

– Pedimos aos corinthianos consciência e responsabilidade com relação ao distanciamento social, utilizando os assentos intercaladamente, a fim de evitar aglomerações;

– Haverá medição de temperatura corporal e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores;

– Não haverá recepção de torcedores rivais, por determinação do protocolo da CBF;

– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;