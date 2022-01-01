  • Com 128 clubes e 32 sedes, Copa São Paulo de Futebol Júnior começa neste domingo (2); confira grupos e jogos!
Tradicional torneio de base não foi realizado em 2021 por conta da pandemia de Covid-19; Copinha, que tem o Inter como último campeão, terá quatro jogos no primeiro dia...
LanceNet

01 jan 2022 às 15:53

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 15:53

Mais tradicional torneio de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior abre o calendário nacional. A competição começa neste domingo com quatro partidas, com destaque para Atlético-MG x Aliança-AL, às 20h45, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Clique aqui para conferir a tabela completa da competição e onde assistir aos jogos.
A edição de 2021 será a 52ª da história e terá 128 clubes participantes distribuídos em 32 sedes no estado de São Paulo. As equipes se enfrentam dentro de cada grupo e os dois primeiros colocados avançarão à segunda fase, quando terá início o formato mata-mata até a final, a ser disputada no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo. O local, porém, ainda não está definido. O Pacaembu, que normalmente recebe a decisão, passa por reformas.
O Corinthians é o recordista de títulos da Copinha, com dez conquistas, seguido por Fluminense e Internacional, com cinco, e São Paulo e Flamengo, com quatro. Santos (3), Atlético-MG (3), Ponte Preta (2), Nacional-SP (2) e Portuguesa (2) são os outros clubes que levantaram o troféu mais de uma vez.
O atual campeão é o Internacional, que venceu o arquirrival Grêmio na final de 2020. No ano passado, o torneio foi suspenso devido à pandemia de Covid-19. Confira os principais jogos da primeira rodada da Copinha:
- Atllético-MG x Aliança-AL - domingo (2), às 20h45, em Lins
- Botafogo x Aparecidense-GO - segunda-feira (3), às 15h15, em Taubaté
- Grêmio x Mixto-MT - segunda-feira (3), às 19h30, em Jaú
- Santos x Operário-PR - segunda-feira (3), às 21h45, em Araraquara
- Fluminense x Jacupiense-BA - terça-feira (4), às 15h15, em Matão
- Internacional x São Raimundo-RR - terça-feira (4), 19h30, em Mogi das Cruzes
- Corinthians x Resende-RJ - terça-feira (4), às 21h45, em São José dos Campos
- Vasco x Lagarto-SE - quarta-feira (5), às 11h, em Santana de Parnaíba
- Palmeiras x Assu-RN - quarta-feira (5), às 15h15, em Diadema
- São Paulo x CSE-AL - quarta-feira (5), às 19h30, em São Caetano
- Cruzeiro x Palmas-TO - quarta-feira (5), às 19h30, em Itapira
- Flamengo x Forte Rio Bananal- ES - quarta-feira (5), às 21h34, em Barueri
Internacional, que tem quatro títulos, é o atual campeão da Copinha

Tópicos Relacionados

botafogo corinthians cruzeiro flamengo fluminense internacional palmeiras santos vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

