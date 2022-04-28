Com 100% de aproveitamento, Renê celebra bom início no Internacional

Contratado recentemente junto ao Flamengo, o lateral-esquerdo Renê vem realizando um excelente início de trajetória com a camisa do Internacional. Com ele em campo o Colorado venceu os três últimos jogos, tendo Renê demonstrado a conhecida força defensiva que o fez ganhar destaque nacional, sendo eleito, inclusive, o melhor de sua posição no Brasileirão de 2018. Ontem, na vitória sobre o Independiente Medellin, por 1 a 0, pela Sul-Americana, ele acumulou cinco roubadas de bola e cinco interceptações, sendo peça importante para a equipe sair de campo sem sofrer gols.

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'É sempre bom começar uma nova trajetória com vitórias, é algo que dá moral, tranquilidade e confiança para seguir em frente. Estou muito feliz por estar no Internacional, escrevendo esse novo capítulo na minha carreira com essa grandiosa camisa. Fui muito bem acolhido por todos no clube e estou muito motivado e com enorme vontade de vencer. Graças a Deus os resultados positivos têm acontecido, mas sabemos que não podemos relaxar e que temos que trabalhar ainda mais para que as coisas sigam dessa forma', disse Renê.

O Internacional mira suas atenções agora no Brasileirão, mais precisamente no confronto com o Avaí, domingo, no Beira-Rio. Agora comandado por Mano Menezes, o Colorado é o quinto colocado na competição, com seis pontos.