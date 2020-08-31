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futebol

COLUNA DE VÍDEO: São Paulo evolui bem, Fla, muito pouco. Já o Verdão....

Carlos Alberto Vieira, colunista do L! elogia  o Tricolor do Morumbi e o seu bom jogo contra o Corinthians e faz ressalvas aos outros grandes de Rio e SP: estão nivelados por baixo...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 15:45
Editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira, no 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!, analisou o comportamento dos grandes times na rodada de fim de semana do Brasileirão e cravou: ainda há muito o que melhorar em todos eles, mas que no São Paulo o treinador Fernando Diniz parece ter encontrado uma fórmula para dar um bom rumo para o restante da competição. Veja acima, o vídeo da TV L! com a análise do nosso editor sobre o seu time do coração até aqui na Série A e deixe o comentário: Você está de acordo ou não?Brenner fez o gol da vitória do São Paulo sobre o Timão (Renato Gizzi)NR: Carlos Alberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da coluna de vídeo da TV LANCE! às segundas, quartas e sexta-feiras.

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