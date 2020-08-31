COLUNA DE VÍDEO: São Paulo evolui bem, Fla, muito pouco. Já o Verdão....

Editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira, no 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!, analisou o comportamento dos grandes times na rodada de fim de semana do Brasileirão e cravou: ainda há muito o que melhorar em todos eles, mas que no São Paulo o treinador Fernando Diniz parece ter encontrado uma fórmula para dar um bom rumo para o restante da competição. Veja acima, o vídeo da TV L! com a análise do nosso editor sobre o seu time do coração até aqui na Série A e deixe o comentário: Você está de acordo ou não?Brenner fez o gol da vitória do São Paulo sobre o Timão (Renato Gizzi)NR: Carlos Alberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da coluna de vídeo da TV LANCE! às segundas, quartas e sexta-feiras.