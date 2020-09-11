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Coluna de Vídeo: O trabalho de Torrent no Flamengo já ganha corpo?

Editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira comenta sobre o trabalho do treinador espanhol  e e sua estratégia moderna de apostar no rodízio para levar o Fla ao topo...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 12:15
Editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira, na edição desta sexta-feira do 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!, analisa o trabalho do treinador do Flamengo, Domenic Torrent, e se o Rubro-Negro já chegou ao seu ponto de equilíbrio para, cotado como superfavorito ao título, voar de vez sobre a concorrência ou não. Confira no vídeo acima e dê, nos comentários, o seu pitaco sobre o que acha da análise do nosso colunista e editor.Domenec vai se saindo bem com a sua estratégia (Alexandre Vidal)NR: Carlos Alberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da coluna de vídeo da TV LANCE! às segundas, quartas e sexta-feira

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