Coluna de Vídeo: O trabalho de Torrent no Flamengo já ganha corpo?

Editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira, na edição desta sexta-feira do 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!, analisa o trabalho do treinador do Flamengo, Domenic Torrent, e se o Rubro-Negro já chegou ao seu ponto de equilíbrio para, cotado como superfavorito ao título, voar de vez sobre a concorrência ou não. Confira no vídeo acima e dê, nos comentários, o seu pitaco sobre o que acha da análise do nosso colunista e editor.Domenec vai se saindo bem com a sua estratégia (Alexandre Vidal)NR: Carlos Alberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da coluna de vídeo da TV LANCE! às segundas, quartas e sexta-feira