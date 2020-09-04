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Coluna de Vídeo: Messi confirma que fica no Barça e colunista analisa

Editor do L! disseca os motivos que levaram o astro argentino e cumprir o contrato e ficar até 2021 defendendo o Barça, mesmo criticando muito a diretoria do clube...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 15:42
Editor e colunista do LANCE!, Carlos Alberto Vieira, na edição desta sexta-feira do 'Coluna de Vídeo', programa da TV L!, comenta sobre a permanência de Messi no Barcelona após muita especulação sobre a sua saída do clube. O argentino fica, mas deixou claro que não anda feliz com as ações da diretoria. Confira no vídeo acima e dê, nos comentários, o seu pitaco sobre o que acha da análise do nosso colunista e editor.Messi jogará mais uma temporada com a camisa do Barça (AFP)NR: Carlos Alberto Vieira é editor e colunista do LANCE! desde 2000 e titular da coluna de vídeo da TV LANCE! às segundas, quartas e sexta-feiras.

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