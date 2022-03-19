  • Colônia x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
futebol

Colônia x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Clube aurinegro vive bom momento e sonha com o título do Campeonato Alemão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 09:50

Publicado em 19 de Março de 2022 às 09:50

O Dortmund viaja para encarar o Colônia neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. O clube comandado por Marco Rose vive uma grande fase com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e busca cortar a diferença de quatro pontos do Bayern, líder da Bundesliga. O duelo terá transmissão no site do LANCE!.HÁ ESPERANÇA- Ainda temos jogos difíceis pela frente. Temos que olhar para nós mesmos e cumprir nossas tarefas. Depois de jogos como esses (sobre as quatro vitórias nas cinco últimas partidas), é importante elogiar, mas também tocar nas feridas. Quero que fiquemos mais afiados para dar o próximo passo - disse Marco Rose, técnico do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
RIVAL IRREGULAREnquanto o Dortmund tenta brigar pelo título da Bundesliga, o Colônia vive uma campanha irregular, mas também sonha em jogar um torneio da Uefa. O clube ocupa a 7ª colocação e tem cinco pontos a menos do que o Hoffenheim, que está em zona da Conference League.
FICHA TÉCNICA:Colônia x Dortmund
Data e horário: 20/3/2022, às 15h30 (de Brasília)Local: RheinEnergieStadion, em Colônia(ALE)Onde assistir: LANCE! e OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COLÔNIA (Técnico: Steffen Baumgart)Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers e J Horn; Skhiri e Ozcan; Thielmann, Duda e Uth; Modeste
Desfalques: Jonas Hector e o influente Florian Kainz (Covid-19)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Passlack, Can, Hummels e Guerreiro; Brandt, Witsel e Bellingham; Hazard, Haaland e Malen
Desfalques: Marco Rose, Steffen Tigges, Thomas Meunier, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou e Youssoufa Moukoko(machucados). Mahmoud Dahoud (suspenso)
