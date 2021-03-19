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futebol

Colônia x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Querendo voltar ao G-4, equipe amarela e preta vem de vitória na competição e quer seguir em bom momento. Donos da casa brigam contra o rebaixamento e querem subir na tabela...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:12
Crédito: UWE KRAFT / AFP
Será que o cometa vai passar mais uma vez? Neste sábado, o Borussia Dortmund, de Haaland, entra em campo pelo Campeonato Alemão. Buscando uma vaga no G-4, os Aurinegros encaram o Colônia, que briga contra o rebaixamento. O jogo acontece às 11h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion.Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos - além de um empate - o Colônia está ameaçado de ser rebaixado. Para evitar a queda, o clube precisa mostrar uma evolução e o técnico Markus Gisdol acredita que sua equipe será capaz de tal feito.
- Objetivamente, os dois últimos jogos foram respeitáveis, mas com muito pouco lucro. Não há dúvida de que nem tudo vai bem no jogo ofensivo. Mas também recebemos os gols com muita facilidade. Vamos lutar para mostrar uma consequência que vale a pena uma batalha de rebaixamento - disse Markus Gisdol.
O Borussia Dortmund precisa da vitória para voltar a sonhar com uma classificação para a próxima edição da Champions League. Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o time aurinegro aposta em Haaland para triunfar mais uma vez.
- Vamos enfrentar situações que foram boas recentemente, mas especialmente aquelas que não foram tão boas na primeira partida. Estamos confiantes de que sábado terá uma aparência melhor do que a primeira metade da temporada - disse Edin Terzic.
+ Chuteira de Ouro: como está a corrida pelo prêmio?FICHA TÉCNICA
Colônia x Borussia DortmundCampeonato Alemão - 26ª rodada
Data e horário: 20/03/2021, às 11h30 (de Brasília)​Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)Onde assistir: One Football
PROVÁVEIS TIMES
COLÔNIA (Técnico: Markus Gisdol)Horn; Wolf, Mere, Czichos E Katterbach; Skhiri, Meyer, Rexhbecaj, Hector e Jakobs; Duda.
Desfalques: Bornauw e Kainz (lesionados); Jannes Horn (suspenso).
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Meunier, Emre Can, Hummels e Schulz; Delaney, Dahoud e Bellingham; Reus, Hazard e Haaland.
Desfalques: Sancho, Witsel e Schmelzer (lesionados).

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