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Coletivo LGBT de torcedores do Corinthians aponta falta de diálogo com o clube, que rebate em nota

O Fiel LGBT, que no início do ano abriu conversas com o clube por mais espaço, divulgou carta aberta nesta segunda revelando falta de diálogo, o que o Timão negou em nota oficial...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 15:12
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta segunda-feira (3), o Fiel LGBT, coletivo de torcedores do Corinthians, divulgou uma carta aberta acusando o clube de falta de diálogo, desde que as partes se reuniram, no começo do ano, para abrir mais espaços para as causas e ideias defendidas pelo grupo. O Timão, por sua vez, divulgou nota oficial dizendo-se "estarrecido" pelo teor do texto e lamentou o desgaste da relação.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Confira a carta aberta divulgada pelo Fiel LGBT
"INSATISFAÇÃO
Carta aberta ao Sport Club Corinthians Paulista, pelo coletivo FIEL LGBT, onde temos a finalidade de obtermos respostas e demonstrar nossa insatisfação com a falta de retorno do clube para com nossas tentativas de comunicação, que até o momento não foram respondidas.
Narrando os fatos, temos o seguinte:
- Após o episódio da publicação homofóbica direcionada aos torcedores do SPFC (São Paulo Futebol Clube), fomos chamados para conversar e levar nossas ideias para serem analisadas, algum tempo se passou e não tivemos retorno;
- Enviamos uma proposta do uso da nossa faixa para exibição na Arena e Fazendinha, e não tivemos retorno;
-Desde a nossa criação não recebemos reconhecimento nenhum por nosso trabalho.
Esses são alguns dos motivos para nossa insatisfação
Sabemos das dificuldades atuais, porém existem departamentos e cada um cuida da sua área e só precisamos no momento do MARKETING e RESPONSABILIDADE SOCIAL, quanto a faixa, nós iremos produzir sem que o clube gaste com ela.
Veja também a nota oficial divulgada pelo Corinthians:
"O Sport Club Corinthians Paulista recebe com surpresa a carta aberta do coletivo Fiel LGBT, publicada nas redes sociais.
Na reunião realizada em janeiro, ainda nos primeiros dias da atual gestão, ficou combinado entre o Clube e o coletivo que o ponto focal para o diálogo sobre temáticas sociais era o Departamento de Responsabilidade Social do clube.
Estarrece-nos, portanto, que o referido departamento não tenha sido sequer contactado antes de o grupo tomar a atitude pública desta manhã, em suas redes sociais, o que pudemos verificar em sindicância interna.
Nada disso colabora para o avanço das sugestões encaminhadas ao clube. Apenas causa desgaste desnecessário a uma instituição que permanece fiel à sua História de luta pela igualdade, bem como a uma gestão atenta aos debates democráticos do presente, conforme demonstram nossas recentes manifestações sobre o tema LGBT"

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