Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coelho pede Corinthians mais ligado no início dos jogos e elogia o time

Em entrevista coletiva após empate em 1 a 1 no clássico com o Santos, técnico interino do Timão entende que sua equipe tomou conta da partida após levar gol logo no início...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 23:24

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 23:24

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Se parte da torcida do Corinthians não ficou satisfeita com o empate em 1 a 1 com o Santos, jogadores e comissão técnica se mostraram contentes com a evolução que o time mostrou após levar o gol. Segundo Dyego Coelho, sua equipe teve o domínio da partida, mas precisa ajustar alguns pontos, como a falta de concentração que vem tendo nos primeiros minutos dos duelos.Em entrevista coletiva virtual após o clássico na Neo Química Arena, nesta quarta-feira, Coelho analisou a melhora corintiana depois de sofrer o tento de Madson. O treinador contou o que mudou no esquema para conseguir tomar conta do jogo e atentou para a necessidade de entrar em campo mais ligado.
- Nos dez primeiros minutos, até a gente tomar o gol, realmente estávamos muito mal no jogo, mas depois tomamos conta do jogo. Mudamos para um 4-3-3, eu trouxe o Mantuan para jogar de médio junto do Roni e Gabriel, no entrelinhas. O Santos não conseguiu mais jogar como jogou no 4-4-2. O que falei aos jogadores é que temos que entrar melhor nos jogos para não ficar sofrendo por 10 ou 15 minutos. Depois do gol, tomamos conta do jogo.A questão de o time entrar ligado foi repetida em outras falas de Coelho durante a coletiva, como amostra do que ele acredita que realmente precisa ser ajustado. Mesmo assim, ele elogiou a equipe pelo entendimento de jogo demonstrado no segundo tempo diante de um adversário forte como Santos, em um clássico estadual. Para o treinador, é isso que precisa ser feito.
- Os jogadores estão tendo o entendimento do trabalho, tanto que melhoram no segundo tempo. É fazer com que a bola entre. Volume de jogo e chances nós tivemos. Parecia até que não tínhamos levado gol, fomos para cima do Santos. O gol veio e continuamos jogando. Não interessa que não veio fulano ou beltrano, era o Santos, uma grande equipe. Um clássico e colocamos volume, chutamos em gol, fomos agressivos. É o que temos de seguir fazendo.
No próximo domingo, às 20h30, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Ceará, fora de casa, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. Será mais uma oportunidade para o time voltar a vencer e se afastar da zona da degola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados