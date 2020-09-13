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Cobrança por resultados, indefinição no ataque e perda de jogadores: Flu tenta redenção na décima rodada

Há três jogos sem vencer, Fluminense ainda não tem um substituto para Evanilson, negociou mais um atleta e atravessa fase conturbada de protestos...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 07:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O confronto deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, colocará frente a frente duas equipes que tem muito em comum no atual momento. Atuações recentes ruins, ambos com derrotas em clássicos, protestos da torcida e indefinições. Assim se enfrentam Fluminense e Corinthians, às 16h, em partida que terá transmissão em tempo real do LANCE!. Do lado de Odair Hellmann, o grande desafio é ter mais regularidade ao longo das partidas e encontrar o ataque ideal após a venda de Evanilson para o Porto (POR) no início da semana.
Antes de a décima rodada começar, o Flu estava com 11 pontos, a três das zonas mais importantes da tabela, o G6 e o Z4. O Vasco era o sexto, com 14 pontos, o Athletico-PR o primeiro da zona de rebaixamento, com oito. São apenas três vitórias até o momento, com dois empates e quatro derrotas. O rendimento ruim rendeu protestos em Laranjeiras, com xingamentos de "burro" a Odair. Mas a insatisfação dos tricolores não está limitada apenas ao que acontece em campo. Uma das faixas dizia "Outlet Fluminense", em alusão às vendas de Evanilson e Marcelo Pitaluga ao Liverpool (ING) por valores considerados baixos.
A missão de aliviar a pressão dentro e fora das quatro linhas não será simples, mas o Fluminense não poderá se dar ao luxo de viver essa situação por muito tempo. Além desta partida importante pelo Brasileirão, a equipe ainda começa a voltar o foco para a Copa do Brasil, já que enfrenta o Atlético-GO na quarta-feira, pelo jogo de ida, no Maracanã.
– A gente sabe que há bastante tempo o Corinthians é um time muito forte na marcação, acaba sempre levando poucos gols, tem uma bola parada muito forte... Mas a gente está trabalhando, está preparado, a gente sabe da dificuldade do jogo, os dois times vêm de um momento não tão bom. É aproveitar esse jogo em casa e tentar buscar essa vitória para subir na tabela - analisou o volante Yuri em entrevista coletiva. Novidades no time
Depois de dois testes sem Evanilson (contra São Paulo e Flamengo), Odair deve repetir o ataque que jogou no Morumbi, tendo Marcos Paulo como referência. Vale lembrar que Odair Hellmann não terá nenhum contro-avante à disposição, já que Fred está com Covid-19. A alternativa por ter Nenê no clássico, colocando Fernando Pacheco, não deu o resultado esperado.
Além do jovem criado na base, outra novidade é o lateral-esquerdo Danilo Barcelos. Ele entrará na vaga de Egídio e fará a estreia com a camisa tricolor. A expectativa é que o time perca ofensivamente, mas apresente mais força defensiva, algo que vinha faltando ao titular.
Como citado pelo treinador e em todas as entrevistas após o duelo com o Fla, o maior desafio do Fluminense tem sido manter uma regularidade positiva de atuação durante os 90 minutos. Além disso, os atletas enxergam detalhes que vem decidindo contra o Flu e, portanto, tentam melhorar para amenizar os problemas.

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