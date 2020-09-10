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futebol

Cobiçado pelo Chelsea, Onana estaria disposto a deixar o Ajax, diz jornal

De acordo com o diário 'Marca', goleiro camaronês acredita que seu ciclo na equipe holandesa está encerrado e planeja dar um salto na carreira e jogar na Premier League...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 16:01
Crédito: AFP
De acordo com o diário 'Marca', André Onana, goleiro do Ajax, estaria disposto a deixar o time holandês e dar um salto na carreira. Aos 24 anos, o goleiro é cobiçado por grandes equipes da Premier League como Chelsea e Manchester United, e acredita que seu ciclo na Holanda já está encerrado. Até o momento, foram 178 partidas , mantendo o gol Johan Cruyff Arena invicto por 74 vezes.
Após quatro grandes temporadas, o camaronês conquistou vários títulos como a Eredivise, Copa e Supertaça holandesa. Além disso, ele teve grande atuações em momentos decisivos como na final da UEFA Europa League perdida para o Manchester United (2016-17) e a grande campanha na Champions League (2018-1).
Com bons reflexos e agilidade, o africano tem bastante mercado na Europa e é avaliado em 20 milhões de euros. Na luta por sua contratação, o Chelsea segue à frente dos concorrentes e monitora a situação. Ainda segundo a publicação, Román Abrámovich está formando um time que atrai o jogador. Outro fator é a presença de seu amigo pessoal Hakim Ziyech, no elenco.
O que pode dificultar uma possível negociação é a atual situação do goleiro Kepa Arrizabalaga no Stamford Bridge. Segundo informações, Frank Lampard e a direção do Chelsea pretende dar mais uma chance ao goleiro basco. Barcelona e Bayer Leverkusen também já demonstraram interesse no arqueiro, mas atualmente são opções menos prováveis.

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