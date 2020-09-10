Cobiçado pelo Chelsea, Onana estaria disposto a deixar o Ajax, diz jornal

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De acordo com o diário 'Marca', André Onana, goleiro do Ajax, estaria disposto a deixar o time holandês e dar um salto na carreira. Aos 24 anos, o goleiro é cobiçado por grandes equipes da Premier League como Chelsea e Manchester United, e acredita que seu ciclo na Holanda já está encerrado. Até o momento, foram 178 partidas , mantendo o gol Johan Cruyff Arena invicto por 74 vezes.

Após quatro grandes temporadas, o camaronês conquistou vários títulos como a Eredivise, Copa e Supertaça holandesa. Além disso, ele teve grande atuações em momentos decisivos como na final da UEFA Europa League perdida para o Manchester United (2016-17) e a grande campanha na Champions League (2018-1).

Com bons reflexos e agilidade, o africano tem bastante mercado na Europa e é avaliado em 20 milhões de euros. Na luta por sua contratação, o Chelsea segue à frente dos concorrentes e monitora a situação. Ainda segundo a publicação, Román Abrámovich está formando um time que atrai o jogador. Outro fator é a presença de seu amigo pessoal Hakim Ziyech, no elenco.