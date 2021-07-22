Clubes ingleses monitoram situação de meia do Barcelona

Crédito: Moriba entra na mira de Manchester City e Chelsea após não renovar com o Barcelona (AFP OR LICENSORS

Manchester City e Chelsea estão interessados na contratação do meia Ilaix Moriba, do Barcelona, segundo o "Manchester Evening News". O jovem de 18 anos tem contrato com o clube catalão até 2022, mas recusou a proposta de renovação.As informações indicam que o jogador poderia passar a receber um salário de seis milhões de euros (R$ 36 milhões) por temporada. Além disso, a possibilidade de atuar com o técnico Pep Guardiola é tratada como positiva por seu entorno.

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Na última temporada, a promoção de Moriba por Ronald Koeman no plantel profissional do Barcelona foi um dos acertos de um ano conturbado e que terminou com apenas o título da Copa do Rei. Os atributos físicos do jogador aliados com a sua qualidade técnica o fez ganhar oportunidades.