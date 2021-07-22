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futebol

Clubes ingleses monitoram situação de meia do Barcelona

Ilaix Moriba não renovou contrato com a equipe culé e pode deixar a Catalunha nesta janela de transferências após ser rebaixado do time profissional do Barcelona...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 13:32
Crédito: Moriba entra na mira de Manchester City e Chelsea após não renovar com o Barcelona (AFP OR LICENSORS
Manchester City e Chelsea estão interessados na contratação do meia Ilaix Moriba, do Barcelona, segundo o "Manchester Evening News". O jovem de 18 anos tem contrato com o clube catalão até 2022, mas recusou a proposta de renovação.As informações indicam que o jogador poderia passar a receber um salário de seis milhões de euros (R$ 36 milhões) por temporada. Além disso, a possibilidade de atuar com o técnico Pep Guardiola é tratada como positiva por seu entorno.
> Veja a tabela da La Liga
Na última temporada, a promoção de Moriba por Ronald Koeman no plantel profissional do Barcelona foi um dos acertos de um ano conturbado e que terminou com apenas o título da Copa do Rei. Os atributos físicos do jogador aliados com a sua qualidade técnica o fez ganhar oportunidades.
No entanto, por ordem de cima, o técnico holandês está impedido de usar o jovem nesta pré-temporada. Após recusar a renovação contratual, o espanhol foi despromovido do time profissional e está integrado novamente com a base culé.

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