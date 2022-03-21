Clubes do interior desistem de jogar semifinais do Mineiro em casa contra Atlético-MG e Cruzeiro

As semifinais do Campeonato Mineiro estão marcadas para os dias 22, 23, 26 e 27 de março e serão disputadas por Atlético-MG, líder da primeira fase, Athletic, segundo colocado, Cruzeiro, terceiro e Caldense, que fechou o G4. O primeiro duelo será entre Cruzeiro e Athletic, nesta terça-feira, 22 de março, às 20h30, no Mineirão. Galo e Veterana jogam na quarta-feira, 23, Às 16h, também no Gigante da Pampulha. Apesar de terem direito pelo regulamento, Athletic e Caldense abriram mão de jogar em seus estádios, em São João Del Rey e Poços de Caldas, alegando falta de estrutura. O Athletic, que manda seus jogos no Joaquim Portugal, alegou que “incapacidade do sistema de iluminação na Arena Unimed, em São João del-Rei, que poderia prejudicar o espetáculo e limitar a visualização de lances pelo VAR (árbitro assistente de vídeo)/’, como foi informado em comunicado.Problema parecido foi descrito pela Caldense em sua casa, o Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. O time do Sul de Minas também diz que seu estádio não tem condições para instalar o VAR, recurso utilizado nesta fase do campeonato. Portando, as melhores equipes do interior não terão a força do seu torcedor perto, jogando duas vezes em Belo Horizonte. O Cruzeiro fará o segundo jogo com o time de São João Del Rey no sábado, 26, às 16h30, enquanto o Atlético jogará no domingo, 27, às 16h, com a Caldense. Os dois jogos serão Mineirão.