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Clubes do interior desistem de jogar semifinais do Mineiro em casa contra Atlético-MG e Cruzeiro

Athletic e Caldense farão os dois confrontos eliminatórios em Belo Horizonte, alegando falta de estrutura em seus estádios...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 17:37

Publicado em 21 de Março de 2022 às 17:37

As semifinais do Campeonato Mineiro estão marcadas para os dias 22, 23, 26 e 27 de março e serão disputadas por Atlético-MG, líder da primeira fase, Athletic, segundo colocado, Cruzeiro, terceiro e Caldense, que fechou o G4. O primeiro duelo será entre Cruzeiro e Athletic, nesta terça-feira, 22 de março, às 20h30, no Mineirão. Galo e Veterana jogam na quarta-feira, 23, Às 16h, também no Gigante da Pampulha. Apesar de terem direito pelo regulamento, Athletic e Caldense abriram mão de jogar em seus estádios, em São João Del Rey e Poços de Caldas, alegando falta de estrutura. O Athletic, que manda seus jogos no Joaquim Portugal, alegou que “incapacidade do sistema de iluminação na Arena Unimed, em São João del-Rei, que poderia prejudicar o espetáculo e limitar a visualização de lances pelo VAR (árbitro assistente de vídeo)/’, como foi informado em comunicado.Problema parecido foi descrito pela Caldense em sua casa, o Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. O time do Sul de Minas também diz que seu estádio não tem condições para instalar o VAR, recurso utilizado nesta fase do campeonato. Portando, as melhores equipes do interior não terão a força do seu torcedor perto, jogando duas vezes em Belo Horizonte. O Cruzeiro fará o segundo jogo com o time de São João Del Rey no sábado, 26, às 16h30, enquanto o Atlético jogará no domingo, 27, às 16h, com a Caldense. Os dois jogos serão Mineirão.
Troféu Inconfidência A competição pós-temporada do Campeonato Mineiro terá quatro representantes. Villa Nova, América-MG, Democrata-GV e Tombense. Os duelos são América-MG, quinto colocado, contra o Tombense, oitavo. Villa Nova, sexto, contra o sétimo Democrata. A final será no dia 2 de abril. O Troféu Inconfidência foi criado em 2020 pela Federação Mineira de Futebol para dar aos clubes o calendário maior de competições e valorizar as equipes do interior mineiro com a disputa . O último campeão foi o Pouso Alegre. O Villa encara o Democrata-GV nesta quarta-feira, 23 de março, às 20h, no Estádio Mamud Abbas, em Governador Valadares, pelo jogo de ida das semifinais. A volta será no ´domingo, 27, às 16h, no Alçapão do Bonfim. América-MG e Tombense se enfrentam em Muriaé, também na quarta-feira, 23, às 20. A volta será no sábado, 26 de março, às 16h, em local a ser definido.
Crédito: OAthletic,melhortimedointeriornaprimeirafasedoMineiro,nãovaiteraforçadasuatorcidanassemifinais-(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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