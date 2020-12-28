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Clubes definem nova fórmula em arbitral, e Carioca 2021 terá turno único em pontos corridos

Em reunião presencial, dirigentes aprovam mudanças para as edições de 2021 e 2022...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 16:59

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:59

Crédito: Reprodução/Twitter Ferj
Em reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na tarde desta segunda-feira, os clubes decidiram mudanças na fórmula de disputa do Campeonato Carioca para as edições de 2021 e 2022. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site ge.
+ Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no BrasileirãoAo invés dos dois turnos com as equipes divididas em dois grupos, o torneio passará a ser disputado em turno único e com apenas um grupo. Todos os 12 participantes na fase principal se enfrentarão em 11 rodadas - em sistema de pontos corridos -, e os quatro melhores colocados passam para as semifinais e finais - em duas partidas cada.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
O título da Taça Guanabara - tradicionalmente o primeiro turno - ficará com o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. Já a Taça Rio ficará numa disputa à parte entre os clubes que ficarem de 5º ao 8º lugar.

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