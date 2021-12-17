Clube russo quer tirar Róger Guedes do Corinthians; saiba as contratações, saídas e sondagens do Timão para 22

De olho na temporada de 2022, o Corinthians tem nomes importantes em pauta para reforçar o elenco. O primeiro deles, foi o volante Paulinho, que estava sem clube desde que deixou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e foi anunciado na última quarta-feira pelo clube. Já no campo ofensivo, o sonho é o uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United. Ao mesmo tempo, vê Róger Guedes virar alvo do Krasnodar, da Rússia, mas confia na permanência do atleta.
Veja, abaixo, a movimentação do Corinthians no mercado para o ano de 2022.
CONTRATAÇÕES DO CORINTHIANS
O zagueiro Kanu, do Botafogo, interessa, apesar de ser um negócio difícil. E o uruguaio Edinson Cavani também está na mira alvinegra. O volante Richard teve seu retorno solicitado e deve se reapresentar com o elenco.
QUEM SAIU
O goleiro Walter e o lateral-direito Michel Macedo têm contrato com o Timão até o dia 31 de dezembro. A dupla, no entanto, não faz parte dos planos do clube e, inclusive, foi emprestada para Cuiabá e Juventude, respectivamente, na última temporada. Caíque França, que estava no elenco, mas tem contrato até o final deste ano, já se despediu do clube e não permanece para 2022.
QUEM PODE SAIR
O meia Éderson, que pertence ao Corinthians, mas no último Brasileirão atuou emprestado ao Fortaleza, volta valorizado, após ser um dos destaques da competição nacional. Outro que pode sair é Danilo Avelar, que tem negociações avançadas para ir para o Cruzeiro. O temor agora, é pelo assédio russo a Róger Guedes, que recebeu proposta do Krasnodar, da Rússia.
TIME-BASE DE 2022
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Paulinho (Cantillo); Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.
DESAFIOS PARA 2022
Em 2022, o Corinthians disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, a partir da fase de grupos. Na última temporada, o Time do Povo passou em branco, sem gritar 'É Campeão', mas com os reforços de peso que chegaram no meio da última temporada a expectativa corintiana é brigar por taça no ano que vem.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26/01* - Corinthians x Ferroviária - Campeonato Paulista30/01* - Santo André x Corinthians - Campeonato Paulista02/02* - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista06/02* - Ituano x Corinthians - Campeonato Paulista09/02* - Corinthians x Mirassol - Campeonato Paulista
*a tabela desmembrada ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol