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Clube que quer Dudu negou David Silva e ainda não gastou nesta janela

Al Duhail publicou nota oficial para negar interesse no meia do Manchester City, mas se cala sobre jogador do Palmeiras, que seria seu primeiro gasto para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 11:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Lindsey Parnaby/AFP
Se atualmente é notícia a respeito da proposta de 13 milhões de euros (R$ 78,5 milhões) que falta ser formalizada ao Palmeiras por Dudu, o Al Duhail chamou ainda mais atenção há menos de um mês. Criou-se na mídia inglesa a expectativa de que o clube do Qatar faria um investimento "irrecusável" por David Silva, no Manchester City, mas o interesse foi negado em nota oficial. E a equipe continua sem gastar em reforços para a próxima temporada.
Em 9 de junho, em seu site, o Al Duhail disse que são "incorretas" as notícias de que contrataria David Silva e sequer negociou com o espanhol, que fica sem contrato com o Manchester City no fim desta temporada. A nota esfriou os rumores surgidos na imprensa inglesa, que apontavam que o atual líder da liga nacional do Qatar faria um investimento que cobriria qualquer outra oferta para fazer do meia "o cara" no país da próxima Copa do Mundo, em 2022.

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