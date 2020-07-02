Clube que quer Dudu negou David Silva e ainda não gastou nesta janela

Se atualmente é notícia a respeito da proposta de 13 milhões de euros (R$ 78,5 milhões) que falta ser formalizada ao Palmeiras por Dudu, o Al Duhail chamou ainda mais atenção há menos de um mês. Criou-se na mídia inglesa a expectativa de que o clube do Qatar faria um investimento "irrecusável" por David Silva, no Manchester City, mas o interesse foi negado em nota oficial. E a equipe continua sem gastar em reforços para a próxima temporada.

Em 9 de junho, em seu site, o Al Duhail disse que são "incorretas" as notícias de que contrataria David Silva e sequer negociou com o espanhol, que fica sem contrato com o Manchester City no fim desta temporada. A nota esfriou os rumores surgidos na imprensa inglesa, que apontavam que o atual líder da liga nacional do Qatar faria um investimento que cobriria qualquer outra oferta para fazer do meia "o cara" no país da próxima Copa do Mundo, em 2022.