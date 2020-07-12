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futebol

Clube dos Emirados Árabes prepara oferta de R$ 39 milhões por Scarpa

Palmeiras está aguardando uma proposta do Al-Nasr para levar o meia, primeiramente, por empréstimo de um ano, por R$ 9 milhões, com opção de compra por mais R$ 30 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 15:40

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 15:40

Crédito: Gustavo Scarpa atuou apenas em três jogos nesta temporada e pode ser negociado (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras receberá em breve uma proposta que pode chegar a 6,5 milhões de euros (R$ 39,3 milhões) por Gustavo Scarpa. O Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, conclui os últimos detalhes da oferta para pagar 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) para levar o meia por empréstimo de um ano, fixando um valor de 5 milhões de euros (R$ 30,3 milhões) de compra caso queira adquirir o jogador em definitivo depois dessa primeira temporada.
O camisa 14 tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2022, mas não vem atuando com frequência sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta temporada, foram somente três partidas, balançando as redes uma vez, convertendo pênalti para abrir o placar da vitória por 4 a 0 sobre o Oeste, no Pacaembu, em 29 de janeiro, pelo Campeonato Paulista.

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