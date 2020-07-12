Clube dos Emirados Árabes prepara oferta de R$ 39 milhões por Scarpa

O Palmeiras receberá em breve uma proposta que pode chegar a 6,5 milhões de euros (R$ 39,3 milhões) por Gustavo Scarpa. O Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, conclui os últimos detalhes da oferta para pagar 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) para levar o meia por empréstimo de um ano, fixando um valor de 5 milhões de euros (R$ 30,3 milhões) de compra caso queira adquirir o jogador em definitivo depois dessa primeira temporada.

O camisa 14 tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2022, mas não vem atuando com frequência sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta temporada, foram somente três partidas, balançando as redes uma vez, convertendo pênalti para abrir o placar da vitória por 4 a 0 sobre o Oeste, no Pacaembu, em 29 de janeiro, pelo Campeonato Paulista.