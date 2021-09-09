Clube da Europa tentou levar o volante Patrick

Crédito: Patrick tem contrato até 2023 (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional

Não é segredo para ninguém que o Internacional goza de uma saúde financeira complicada, mas isso não impede o time de segurar algumas peças.

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O volante Patrick, titular desde a sua chegada ao Beira-Rio, recebeu uma investida do Galatasaray, que foi recusada pelo Inter.

No bate-papo, o clube turco ofereceu um ano de empréstimo e uma cláusula obrigatória de compra, porém o Colorado não quis nem abrir conversas.