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futebol

Clube da Europa tentou levar o volante Patrick

De acordo como ge, o meio-campista foi consultado pelo Galatasaray, mas a negociação não avançou...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 21:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 21:43
Crédito: Patrick tem contrato até 2023 (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional
Não é segredo para ninguém que o Internacional goza de uma saúde financeira complicada, mas isso não impede o time de segurar algumas peças.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O volante Patrick, titular desde a sua chegada ao Beira-Rio, recebeu uma investida do Galatasaray, que foi recusada pelo Inter.
No bate-papo, o clube turco ofereceu um ano de empréstimo e uma cláusula obrigatória de compra, porém o Colorado não quis nem abrir conversas.
Recentemente, Patrick entrou em acordo com o Internacional e prolongou o seu contrato até julho de 2023.

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