Clássico pela final da Ladies Cup terá torcidas proibidas de usar camisas de clubes; veja como obter seu ingresso

O duelo que definirá o título da Ladies Cup, marcado para começar às 10h10 deste domingo, no Allianz Parque, não permitirá a presença de torcedores de São Paulo e Santos uniformizados com as camisas dos seus clubes dentro do estádio. A proibição na decisão do torneio amistoso foi determinada após um pedido conjunto do Ministério Público e da Polícia Militar, já que o governo do Estado só permite que clássicos sejam realizados apenas com torcida única.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Desta forma, o confronto poderá contar com a presença de torcedores dos dois tradicionais rivais paulistas, mas desde que os mesmos não estejam com uniformes das equipes. E quem quiser ter acesso a uma entrada para o confronto, é preciso cumprir o seguinte passo a passo: 1 - Seguir o perfil oficial do Brasil Ladies Cup (@brasilladiescup) no Instagram; 2 - Enviar um e-mail para o endereço [email protected] solicitando o seu tíquete.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- A determinação por não ter camisas de time vem pelo Ministério Público e Polícia Militar de São Paulo, por determinação do Estado (mesma regra dos campeonatos masculinos quando envolve dois clubes grandes da capital) - explicou a organização da Ladies Cup em um comunicado nesta sexta-feira, no qual também lembrou de outras exigências para poder entrar no estádio.- Para ter acesso ao Allianz, o torcedor deverá apresentar o comprovante de vacinação (2 doses completas - Vacinas Coronavac, Astrazeneca e/ou Pfizer ou dose única da Janssen), ingresso e um documento de identificação com foto. Caso tenha tomado somente a 1ª dose até o momento, para completar sua validação de acesso, deverá apresentar um teste negativo de RT-PCR realizado no máximo com até 48h antes da partida ou um teste de antígeno realizado com no máximo até 24h antes da partida - informaram os organizadores.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- Para torcedores maiores de 12 anos de idade, é obrigatório a apresentação do esquema vacinal completo ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48 h antes da data da partida) ou de antígeno (realizado até 24 h antes da data da partida) - completou o mesmo comunicado, que depois enfatizou que maiores de 12 anos que não tiverem tomado nenhuma vacina serão proibidos de adentrar ao Allianz Parque neste domingo.

Para garantir vaga na decisão da Ladies Cup, o São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0, na última quinta-feira, em Santana de Parnaíba, onde Giovaninha marcou o único gol do jogo no início do confronto. Com o triunfo, o time tricolor assegurou a liderança de seu grupo na competição, com três vitórias em três jogos, depois de ter batido Ferroviária e América de Cali. E apenas os primeiros colocados de cada chave avançaram à luta pelo título.

Já o Santos ficou no topo do seu grupo ao golear o Flamengo por 4 a 1, com gols de Gi Fernandes, Ketlen (2) e Erikinha, em outro confronto de quinta-feira. No mesmo dia, o Palmeiras também superou o River Plate com facilidade ao bater o adversário argentino por 4 a 0, mas ficou fora da final por ter fechado campanha na primeira fase do torneio com saldo de gols (segundo critério de desempate) inferior ao da equipe santista (6 a 5). Santistas e palmeirenses terminaram a chave empatados com sete pontos e com duas vitórias cada.