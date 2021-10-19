Clássico na base, duelo em Recife e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Vasco nesta semana

A semana começou e o Vasco terá partidas importantes para as suas pretensões em diversas categorias. No profissional, o time enfrentará o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife, às 16h. A vitória é essencial para dar sequência à recuperação do Gigante da Colina na Série B do Brasileirão de olho nos quatro primeiros na tabela. Nesta quarta-feira, a equipe sub-20 medirá forças contra o Flamengo, no jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo será em São Januário, às 17h. Os meninos da categoria voltarão a campo no sábado para mais um mata-mata. O compromisso será contra o Nova Iguaçu, às 10h, pelas quartas de finais da Copa Rio OPG.
Ainda no sábado, as categorias Sub-17 e Sub-15 terão pela frente a última rodada da Taça Guanabara, com uma rodada dupla diante do Macaé. No Estádio Nivaldo Pereira, às 13h, os meninos do Sub-17 entram em campo. Duas horas depois, será a vez do time Sub-15.
O futebol feminino tem feito uma impressionante campanha no início do Campeonato Carioca. As Meninas da Colina voltarão a campo nesta quarta, às 10h, diante do Bangu, no CT Artsul. No sábado, o duelo será contra o Botafogo, Às 15h, no Estádio Caio Martins, em Niterói. As meninas estão na liderança da competição e fizeram 33 gols nas quatro primeiras partidas.CALENDÁRIO DO VASCO NESTA SEMANA
Quarta-feira (20/10)
Taça Guanabara - futebol feminino - 5ª rodadaVasco da Gama x Bangu CT Artsul - 10hOnde assistir: VascoTV
Campeonato Brasileiro – Quartas de final – Ida - Sub-20Vasco x Flamengo São Januário – 17hOnde assistir: SporTV e e Eleven Sports
Sábado (23/10)Copa Rio OPG – Quartas de final – Ida - Sub-20Vasco x Nova Iguaçu Estádio Nivaldo Pereira – 10h
Taça Guanabara Sub-17 - 11ª rodadaVasco x Macaé Local: Estádio Nivaldo Pereira – 13h
Taça Guanabara Sub-15 - 11ª rodadaVasco x Macaé Estádio Nivaldo Pereira – 15h
Taça Guanabara - futebol feminino - 6ª rodadaBotafogo x Vasco da Gama Caio Martins - 15h
Domingo (24/10)
Campeonato Brasileiro Série B - 31ª rodadaNáutico x Vasco Local: Aflitos - 16hOnde assistir: TV Globo, Premiere e tempo real pelo LANCE!