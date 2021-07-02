Clássico, Libertadores e Copa do Brasil: Fluminense tem agenda cheia com nove jogos em julho; veja todos

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Em meio ao pior momento da temporada, o Fluminense entra em mais um mês decisivo e com poucos dias livres. Serão nove jogos em três competições diferentes nos próximos 31 dias que podem aumentar ou aliviar a pressão no clube neste momento. Além disso, vale lembrar que, além dos desfalques que a equipe já vem tendo pelo desgaste, o zagueiro Nino se apresenta à Seleção Brasileira para a Olimpíada no próximo dia 8.

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No caso de Nino, é certo que o jogador perderá todas as partidas do mês de julho, exceto o clássico com o Flamengo no domingo e a partida contra o Ceará na quarta. Caso a Seleção avance para a semifinal, ele fica fora ainda da volta das oitavas de final da Copa do Brasil e a 15ª rodada do Brasileirão contra o América-MG, dia 8 de agosto. A disputa de terceiro lugar é dia 6 e a final dia 7. Veja aqui o calendário.

Veja a tabela do Brasileirão

Serão seis rodadas do Brasileirão, as partidas de ida e volta da Libertadores diante do Cerro Porteño (PAR), e o primeiro duelo da Copa do Brasil contra o Criciúma em Santa Catarina. Entre eles são cinco jogos que demandam viagem e quatro no Rio de Janeiro. Esses deslocamentos são duas vezes para São Paulo (Flamengo e Palmeiras), Recife (Sport), Assunção, no Paraguai (Cerro) e Criciúma. Os duelos em casa são contra Ceará, Grêmio, Cerro e Juventude.

Com um início instável no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem apenas 10 pontos em oito jogos, sendo duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, a última por 4 a 1 para o Athletico Paranaense, em Volta Redonda. VEJA O CALENDÁRIO DE JULHO:

Campeonato Brasileiro - 9ª rodada - 04/07Flamengo x Fluminense - 16hNeo Química Arena, São Paulo (SP)

Campeonato Brasileiro - 10ª rodada - 07/07Fluminense x Ceará - 21h30São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Campeonato Brasileiro - 11ª rodada -10/07Sport x Fluminense, 19hIlha do Retiro, Recife (PE)

Oitavas de final da Libertadores (ida) - 13/07Cerro Porteño x Fluminense, 19h15 (de Brasília)Estádio General Pablo Rojas, Assunção (PAR)

Campeonato Brasileiro - 12ª rodada - 17/07Fluminense x Grêmio, 21hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Oitavas de final da Libertadores (volta) - 20/07Fluminense x Cerro Porteño, 19h15 (de Brasília)Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Campeonato Brasileiro - 13ª rodada - 24/07Palmeiras x Fluminense, 19hAllianz Parque, São Paulo (SP)

Oitavas de final da Copa do Brasil (ida) - 27/07Criciúma x Fluminense, às 19h15Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)