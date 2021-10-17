Clássico entre São Paulo e Corinthians terá mesmo árbitro do primeiro turno do Brasileiro

Crédito: Cesar Greco

O árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden será o árbitro de São Paulo e Corinthians, clássico que será disputado nesta segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o segundo Majestoso apitado por ele na temporada. Isso porque Vuaden esteve no comando do apito no Corinthians e São Paulo do primeiro turno do Brasileiro, na Neo Química Arena. Naquela ocasião, os rivais não saíram do zero em um jogo sem grandes oportunidades e também sem polêmicas de arbitragem.

Naquela ocasião, o árbitro marcou 41 faltas, sendo 26 do São Paulo e 15 do Corinthians. Foram dois cartões amarelos, um para Mateus Vital, do Alvinegro, e outro para Liziero, do Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Curiosamente, o Corinthians é o time que Vuaden mais apitou jogos na carreira, com 40. São 17 vitórias, 14 empates e nove derrotas do Timão com ele no apito. O gaúcho apitou também 36 partidas do São Paulo, com 16 vitórias, 13 empates e sete derrotas.