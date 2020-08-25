Clássico entre São Paulo e Corinthians muda de horário

O clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão, mudou de horário: a partida que seria realizada às 11h de domingo agora será às 19h do mesmo dia. A alteração foi feita a pedido da Globo, que exibirá a partida no Premiere.

Tanto São Paulo quanto Corinthians ainda jogam no meio da semana. O Timão recebe o Fortaleza no fechamento da quinta rodada às 21h30 desta quarta-feira. Um pouco mais cedo, às 19h, o Tricolor joga em casa contra o Athletico-PR, em duelo antecipado da 11ª rodada.O Corinthians tem quatro pontos e ocupa neste momento a 14ª posição no Brasileirão. Já o São Paulo, com sete, está quinto.