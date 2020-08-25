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futebol

Clássico entre São Paulo e Corinthians muda de horário

Partida seria às 11h de domingo e foi alterada para as 19h do mesmo dia por pedido da emissora que fará a transmissão. O Majestoso será no Morumbi...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 18:17
Crédito: Marcello Fim/Zimel Press
O clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão, mudou de horário: a partida que seria realizada às 11h de domingo agora será às 19h do mesmo dia. A alteração foi feita a pedido da Globo, que exibirá a partida no Premiere.
Tanto São Paulo quanto Corinthians ainda jogam no meio da semana. O Timão recebe o Fortaleza no fechamento da quinta rodada às 21h30 desta quarta-feira. Um pouco mais cedo, às 19h, o Tricolor joga em casa contra o Athletico-PR, em duelo antecipado da 11ª rodada.O Corinthians tem quatro pontos e ocupa neste momento a 14ª posição no Brasileirão. Já o São Paulo, com sete, está quinto.

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