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futebol

City: Pep elogia Liverpool (mesmo goleado) e pede Foden na seleção

Técnico do Manchester City  diz que campeão Reds perdeu por 4 a 0, mas que buscou o jogo e um placar de 5 a 3 não seria injusto. Ele deixa o maior elogio para seu meia de 20 anos...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 01:46

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 01:46

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
A goleada por 4 a 0 do Manchester City sobre o Liverpool, nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, mostra como que um time pode ser muito mais eficaz do que o outro. O Liverpool teve maior posse de bola 52% a 48%; mesmo número de escanteios (3); chutou quase o mesmo número de bolas a gol (oito, contra nove dos donos da casa); e quase o mesmo número de finalizações certas: o Reds chutou três, e o City conseguiu 100%, pois fez quatro gols nos seus quatro chutes certos (marcados por De Bryne, STerling, Foden e Chamberlain, contra.​ Essa eficácia foi elogiada por Guardiola, que deu muita importância ao comportamento do rival, que buscou o gol o tempo inteiro, mesmo levando uma surra ao fim dos 90 minutos, sendo que o placar, na opinião do técnico dos citizens, foi exagerado:
- Podia ter sido 5 a 3, mas acabou 4 a 0. Vi como os jogadores do LIverpool estavam incrivelmente focados em tentar nos derrotar durante a guarda de honra (NR: os jogadores do City ficaram em fila aplaudindo a entrada do Liverpool no início do jogo) e é por isso que são campeões. Eles nem agradeceram porque estavam focados no jogo.
Um jogador mereceu elogio especial de Guardiola, Foden. O treinador deu até uma cavadinha para o seu meia de 20 anos ser convocado para a seleção inglesa: - Vi muitos jogadores em minha vida, treinei alguns que eram incríveis e Phil será um deles. Não quero dizer nada de errado, mas acho que Gareth Southgate tem um talento incrível em mãos para a seleção.
Com este resultado, o Manchester City chegou aos 66 pontos, praticamente consolidando o segundo lugar. O Liverpool, já campeão antecipado, tem 86 pontos. Se quiser ultrapassar os 100 pontos, precisará vencer todos os jogos que restam nesta Premier League.

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