Cinco coisas do Botafogo para prestar atenção no clássico contra o Vasco pelo Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após duas vitórias seguidas, Enderson Moreira terá, até aqui, o maior desafio no comando do Botafogo: neste sábado, enfrenta o Vasco às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão.

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O time, com 100% de aproveitamento sob o comando do novo treinador, tem um confronto direto pelo G4. Atualmente, vale lembrar, a diferença para a zona dos quatro primeiros colocados é de cinco pontos. Dito isto, o LANCE! enumera cinco coisas para ficar de olho pelo lado do Alvinegro no clássico.

Meio-campo: talvez o setor de menos destaque desde a chegada de Enderson, o meio-campo ainda não se conectou. Muito disto tem impacto na ausência de Luís Oyama, fora das últimas partidas por conta de uma lesão. Com o camisa 5 de volta diante do Vasco, a tendência é que o time consiga rodar a bola com mais qualidade.

Sequência sem levar gols: o Botafogo não sabe o que é ficar três jogos seguidos sem ser vazado nesta Série B, o que pode acontecer caso Diego Loureiro não tenha que pegar a bola no fundo das próprias redes contra o Cruz-Maltino. A consistência defensiva será colocada à prova.Saída de bola: como o Botafogo vai se comportar no campo de defesa diante de uma equipe que pressiona alto? Até aqui, Enderson tem colocado o lateral Daniel Borges ao lado dos zagueiros e espetado Guilherme Santos, lateral oposto, quase como um ponta. A ver se o posicionamento vai mudar diante do contexto.

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Chay: a marcação alta do Vasco, citada anteriormente, ainda tem várias falhas e o time dá muito espaço no entrelinhas - nas costas dos volantes e na frente dos zagueiros. O camisa 14, com liberdade para dominar a bola, pode causar estrago. Tudo depende de como Enderson vá explorar esta deficiência.