Cícero Souza recebe convite da CBF e pode deixar gerência de futebol do Palmeiras

O gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, pode deixar o clube em breve. Segundo apuração conjunta com a Web Rádio Verdão, soube a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA que o dirigente recebeu um convite formal para trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e se reunirá com a alta cúpula palestrina na próxima segunda-feira (20) para discutir o assunto.Cícero ainda não respondeu ao convite da CBF, pois quer, primeiro, falar com o Verdão a respeito. Ele fará isso já com a nova gestão, dado que Leila Pereira assume a presidência do Verdão nesta quarta-feira (15).