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Cícero Souza recebe convite da CBF e pode deixar gerência de futebol do Palmeiras

Cartola se reunirá com a direção do Verdão nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 10:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 10:00

O gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, pode deixar o clube em breve. Segundo apuração conjunta com a Web Rádio Verdão, soube a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA que o dirigente recebeu um convite formal para trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e se reunirá com a alta cúpula palestrina na próxima segunda-feira (20) para discutir o assunto.Cícero ainda não respondeu ao convite da CBF, pois quer, primeiro, falar com o Verdão a respeito. Ele fará isso já com a nova gestão, dado que Leila Pereira assume a presidência do Verdão nesta quarta-feira (15).
Procurado pela reportagem L!/NP, o gerente de futebol não se pronunciou até o fechamento desta matéria.Cícero Souza chegou ao Palmeiras no fim de 2014, convidado por Alexandre Mattos. No clube, participou das gestões de Maurício Galiotte e Paulo Nobre e conquistou os títulos da Copa do Brasil (2015 e 2020), do Brasileirão (2016 e 2018), do Paulistão (2020) e da Libertadores (2020 e 2021).
Crédito: (Foto:AgênciaPalmeiras/Divulgação

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