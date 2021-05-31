Cianorte x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

O Santos estreia na Copa do Brasil diante do Cianorte nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Albino Turbay pelo duelo de ida da terceira fase da competição. Vindo de três derrotas seguidas, o time treinador por Fernando Diniz "vira a chave" e tenta vencer a partida para retomar a confiança no clube.Para o jogo, o Santos deve ter a mesma equipe que foi derrotada pelo Bahia, no sábado. O time deve ir a campo com: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge. Vale lembrar que o lateral-esquerdo Moraes não pode atuar pois jogou o torneio pelo Mirassol.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A equipe mandante chega para enfrentar o Santos com 100% de aproveitamento. Venceu o rival Paraná e o Santa Cruz, ambos por 1 a 0. Sávio e Mauricio fizeram os gols do Leão do Vale. Os grandes destaques da equipe são o atacante Pachú, com seis gols. O meia Morelli e o zagueiro Maurício também são peças importantes da equipe, que ainda conta com o meia Gabriel Calabrês, que passou pelo Santos.O Peixe enfrenta o Cianorte em jogos de ida e volta, não haverá o critério de gol qualificado fora de casa. A primeira partida está marcada para o dia 1º, no Paraná, e a volta para o dia 6, na Vila Belmiro. Quem avançar para as oitavas de final da competição, recebe o R$ 2,7 milhões de reais em premiação.
FICHA TÉCNICACIANORTE X SANTOS
Data e hora: 01 de junho de 2021, às 19h (horário de Brasília)Local: Estádio Municipal Olímpico Albino TurbayÁrbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)
Como e onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo real do LANCE!
CIANORTEBruno, Vitor, Mauricio, Rael e Michel; Zé Vitor, Morelli e Gabriel Calabrês; Grafite, Pachu e Tales. Técnico: João BurseDesfalque: Patrick Calmon e Sílvio (departamento médico)
SANTOSJoão Paulo; Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Sandry, Jobson, Raniel e Carlos Sánchez (lesionados); Moraes (atuou pelo Mirassol no mata-mata)