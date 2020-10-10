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Choque-Rei: Torcida do Palmeiras faz mosaico relembrando Arrancada Heroica

Na arquibancada do Allianz Parque estará uma homenagem ao Campeonato Paulista de 1942, conquistado pelo Verdão em cima do São Paulo
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Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:32

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 16:32
Crédito: Divulgação
A torcida palmeirense preparou, para o Choque-Rei, um mosaico relembrando a Arrancada Heroica, momento em que o Palestra Itália se tornou Palmeiras e conquistou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo. Uma viagem no tempo​Em 1942, o então Palestra Itália foi forçado pelo governo brasileiro a mudar o seu nome, devido à entrada do país na Segunda Guerra Mundial. Com isso, a equipe passou a se chamar Palestra de São Paulo, e, ainda no mesmo ano, tornou-se Sociedade Esportiva Palmeiras.
A torcida, então, optou por relembrar a Arrancada Heroica, um dos mais importantes momentos da história do maior campeão nacional, justamente no clássico contra o São Paulo, que ocorrerá neste sábado (10), às 19h (horário de Brasília).

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