Choque-Rei: Torcida do Palmeiras faz mosaico relembrando Arrancada Heroica

A torcida palmeirense preparou, para o Choque-Rei, um mosaico relembrando a Arrancada Heroica, momento em que o Palestra Itália se tornou Palmeiras e conquistou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo. Uma viagem no tempo​Em 1942, o então Palestra Itália foi forçado pelo governo brasileiro a mudar o seu nome, devido à entrada do país na Segunda Guerra Mundial. Com isso, a equipe passou a se chamar Palestra de São Paulo, e, ainda no mesmo ano, tornou-se Sociedade Esportiva Palmeiras.