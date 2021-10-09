Chile x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Crédito: Divulgação/Twitter/Seleccion Peruana

Vivendo um péssimo momento nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Chile recebe o Paraguai neste domingo, às 21h (horário de Brasília). La Roja soma apenas uma vitória em todo o torneio e sofreu três derrotas nas últimas quatro partidas disputadas.Jogo chave

- Estou focado em somar os seis pontos que restam. Nosso pensamento está no Paraguai, pois essa partida irá marcar muito o que virá pela frente. Após uma derrota pode vir um grande êxito e vamos trabalhar para somar triunfos que possam nos empurrar - disse Martín Lasarte, comandante do Chile.

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De olho em uma vaguinha

Se a situação do Chile é crítica em busca de uma vaga na Copa do Mundo do Qatar após participar dos Mundiais da Rússia e do Brasil, o Paraguai pode seguir sonhando com uma participação no Mundial em 2022. A equipe ocupa a 6ª colocação e pode ultrapassar a Colômbia e entrar na zona de repescagem ao final desta rodada.

FICHA TÉCNICA:Chile x Paraguai

Data e horário: 10/10/2021, às 21h (de Brasília)Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)Onde assistir: SporTV 2

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Nunez, Aránguiz, Pulgar e Meneses; Brereton Diaz e Sánchez

Desfalques: Arturo Vidal (machucado)

PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Silva; Rojas, Gomes, Alonso e Arzamendia; Moral, Villasanti, Gimenez e Ángel Romero; Almirón; Sanabria