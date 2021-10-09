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Chile x Paraguai: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Chile atravessa péssimo momento e soma apenas uma vitórias nas Eliminatórias da América do Sul. Por outro lado, Paraguai sonha com vaga na Copa do Qatar em 2022...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 14:03
Crédito: Divulgação/Twitter/Seleccion Peruana
Vivendo um péssimo momento nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Chile recebe o Paraguai neste domingo, às 21h (horário de Brasília). La Roja soma apenas uma vitória em todo o torneio e sofreu três derrotas nas últimas quatro partidas disputadas.Jogo chave
- Estou focado em somar os seis pontos que restam. Nosso pensamento está no Paraguai, pois essa partida irá marcar muito o que virá pela frente. Após uma derrota pode vir um grande êxito e vamos trabalhar para somar triunfos que possam nos empurrar - disse Martín Lasarte, comandante do Chile.
> Veja a tabela das Eliminatórias
De olho em uma vaguinha
Se a situação do Chile é crítica em busca de uma vaga na Copa do Mundo do Qatar após participar dos Mundiais da Rússia e do Brasil, o Paraguai pode seguir sonhando com uma participação no Mundial em 2022. A equipe ocupa a 6ª colocação e pode ultrapassar a Colômbia e entrar na zona de repescagem ao final desta rodada.
FICHA TÉCNICA:Chile x Paraguai
Data e horário: 10/10/2021, às 21h (de Brasília)Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)Onde assistir: SporTV 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Nunez, Aránguiz, Pulgar e Meneses; Brereton Diaz e Sánchez
Desfalques: Arturo Vidal (machucado)
PARAGUAI (Técnico: Eduardo Berizzo)Silva; Rojas, Gomes, Alonso e Arzamendia; Moral, Villasanti, Gimenez e Ángel Romero; Almirón; Sanabria
Desfalques: Nenhum

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