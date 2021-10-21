Chiellini, zagueiro da Juventus, afirma: 'Se Cristiano Ronaldo tivesse saído antes, seria melhor'

Crédito: Marco Bertorello / AFP

Em entrevista à "DAZN", Giorgio Chiellini, zagueiro da Juventus, afirmou que a indefinição da Velha Senhora com relação a saída de Cristiano Ronaldo na última janela de transferências atrapalhou o planejamento da equipe no início da temporada.- Cristiano Ronaldo se foi no dia 28 de agosto, mas teria sido melhor para a gente se fosse antes. Não foi algo difícil de digerir, mas te causa uma surpresa e, na minha opinião, pagamos em termos de pontos nos primeiros jogos. Se ele tivesse ido no dia 1ª de agosto, teríamos tido tempo para nos prepararmos melhor.

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O defensor italiano afirmou que não foi pego de surpresa com a transferência do craque português e que a saída também foi boa para o atleta.

- Havia chegado em um ponto da relação onde Cristiano precisava de novos estímulos e de uma equipe que pudesse jogar para ele, pois quando encontra um time assim é decisivo.