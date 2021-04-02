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Chelsea x West Bromwich: onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Inglês na volta da Premier League após a Data-Fifa. Chelsea não perde desde janeiro e tem só duas derrotas no ano...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 10:02

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 10:02
Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Inglês. Neste sábado, o Chelsea, que vive bom momento sob o comando de Thomas Tuchel, enfrenta o West Bromwich. O jogo acontecerá no Stamford Bridge, às 8h30 (de Brasília).
+ Veja a tabela da Premier LeagueCom um início arrasador no comando do Chelsea, o técnico Thomas Tuchel foi eleito o melhor treinador do mês de março na Premier League. Em 14 partidas à frente dos Blues, o alemão ainda não sabe o que é derrota pelo time da capital inglesa.
- Estou muito feliz por ter recebido este prêmio e acredito que é uma grande conquista para todos no clube que estão envolvidos na formação da equipe para jogar todas as semanas - disse Thomas Tuchel.
Penúltimo colocado, o West Bromwich tem grandes chances de ser rebaixado. Com apenas 18 pontos, uma vitória sobre o Chelsea, que seria fundamental importância, parece improvável. Porém o técnico Sam Allardyce acredita que não é impossível.
- Só posso dizer aos rapazes que já foi feito antes e não é uma tarefa impossível. Pela minha experiência, há uma maneira de fazer isso - disse Sam Allardyce.
+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeiaFICHA TÉCNICA
Chelsea x West BromwichCampeonato Inglês - 30ª rodada
Data e horário: 03/04/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: David Coote Assistentes: Neil Davies e Nick HoptonOnde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Havertz, Mason Mount e Timo Werner.
Desfalques: Kanté e Hudson-Odoi (lesionados).
WEST BROMWICH (Técnico: Sam Allardyce)Johnstone; Furlong, O'Shea, Bartley e Townsend; Matheus Pereira, Maitland-Niles, Yokuslu, Snodgrass e Matt Phillips; Diagne.
Desfalques: Gallagher (indisponível).

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