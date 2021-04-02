Chelsea x West Bromwich: onde assistir e prováveis escalações

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Depois da pausa internacional para a Data-Fifa, a bola vai voltar a rolar pelo Campeonato Inglês. Neste sábado, o Chelsea, que vive bom momento sob o comando de Thomas Tuchel, enfrenta o West Bromwich. O jogo acontecerá no Stamford Bridge, às 8h30 (de Brasília).

+ Veja a tabela da Premier LeagueCom um início arrasador no comando do Chelsea, o técnico Thomas Tuchel foi eleito o melhor treinador do mês de março na Premier League. Em 14 partidas à frente dos Blues, o alemão ainda não sabe o que é derrota pelo time da capital inglesa.

- Estou muito feliz por ter recebido este prêmio e acredito que é uma grande conquista para todos no clube que estão envolvidos na formação da equipe para jogar todas as semanas - disse Thomas Tuchel.

Penúltimo colocado, o West Bromwich tem grandes chances de ser rebaixado. Com apenas 18 pontos, uma vitória sobre o Chelsea, que seria fundamental importância, parece improvável. Porém o técnico Sam Allardyce acredita que não é impossível.

- Só posso dizer aos rapazes que já foi feito antes e não é uma tarefa impossível. Pela minha experiência, há uma maneira de fazer isso - disse Sam Allardyce.

+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeiaFICHA TÉCNICA

Chelsea x West BromwichCampeonato Inglês - 30ª rodada

Data e horário: 03/04/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: David Coote Assistentes: Neil Davies e Nick HoptonOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Havertz, Mason Mount e Timo Werner.

Desfalques: Kanté e Hudson-Odoi (lesionados).

WEST BROMWICH (Técnico: Sam Allardyce)Johnstone; Furlong, O'Shea, Bartley e Townsend; Matheus Pereira, Maitland-Niles, Yokuslu, Snodgrass e Matt Phillips; Diagne.