  • Chelsea x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Chelsea x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes fazem duelo de opostos na tabela, mas ambos vêm em crescimento nas últimas rodadas. Campeonato Inglês está em sua reta final e depois disso serão mais nove jogos...
LanceNet

12 mar 2022 às 10:22

A bola vai rolar para mais uma partida da 29ª rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, na capital Londres, o Chelsea recebe o Newcastle para um duelo entre duas equipes que vêm em ascensão na competição. O jogo acontece no Stamford Bridge, às 11h (de Brasília).CHELSEAVivendo um grave problema fora das quatro linhas, o Chelsea precisa esquecer os problemas administrativos para focar no que ocorre dentro de campo. Terceiro colocado do Campeonato Inglês, o time de Thomas Tuchel vem de quatro vitórias consecutivas na competição nacional.
NEWCASTLEEm processo de recuperação na tabela com a chegada de Eddie Howe, os Magpies querem se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento da Premier League. Na 14ª colocação, o clube alvinegro vem de três vitórias seguidas e espera emplacar a quarta.
Chelsea x NewcastlePremier League - Campeonato Inglês29ª Rodada​Data e horário: 13/03/2022, às 11h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: David CooteAssistentes: Ian Hussin e Nick HoptonTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger e Sarr; Kanté, Jorginho e Kovacic; Ziyech, Kai Havertz e Mason Mount.
Desfalques: Chilwell e Reece James (lesionados); Marcos Alonso, Azpilicueta, Pulisic e Hudson-Odoi (dúvidas).
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dúbravka; Manquillo, Schär, Burn e Targett; Bruno Guimarães (Willock), Shelvey e Joelinton; Saint-Maximin, Chris Wood e Murphy.
Desfalques: Federico Fernández, Callum Wilson e Trippier (lesionados); Bruno Guimarães, Emil Krafth e Joelinton (dúvidas).
Crédito: Chelsea venceu o Newcastle por 3 a 0 em outubro do ano passado

