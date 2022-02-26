Chelsea x Liverpool: saiba onde assistir, horário e escalações da final da Copa da Liga Inglesa

Neste domingo, Chelsea e Liverpool se enfrentam pela final da Copa da Liga Inglesa. Os Reds vão a campo com desfalques importantes, enquanto os Blues buscam o segundo título no ano. O confronto, no Wembley, está marcado para às 13h30.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Chelsea vem de uma vitória por 2 a 0 nas oitavas de final da Champions League, contra o Lille. Enquanto o Liverpool chega com moral após golear o Leeds por 6 a 0 pela Premier League, porém tem Firmino e Diogo Jota como dúvidas para a partida.
JOGO ÚNICOA final no Wembley é partida única. Sendo assim, em caso de empate, o jogo vai para a prorrogação e, depois, para os pênaltis.FICHA TÉCNICAChelsea x Liverpool
Data e horário: 27/02/2022, às 13h30Local: Wembley, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Kanté (Jorginho), Kovacic e Marcos Alonso (Hudson-Oddoi); Ziyech, Havertz e Pulisic.
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip (Konaté), Van Dijk e Robertson; Fabinho, Thiago e Elliot (Keita); Salah, Mané e Luis Díaz.