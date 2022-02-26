  Chelsea x Liverpool: saiba onde assistir, horário e escalações da final da Copa da Liga Inglesa
Chelsea x Liverpool: saiba onde assistir, horário e escalações da final da Copa da Liga Inglesa

Em jogo único, os Blues e os Reds se enfrentam na briga pelo título da competição
Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 20:07

Neste domingo, Chelsea e Liverpool se enfrentam pela final da Copa da Liga Inglesa. Os Reds vão a campo com desfalques importantes, enquanto os Blues buscam o segundo título no ano. O confronto, no Wembley, está marcado para às 13h30.COMO CHEGAM AS EQUIPESO Chelsea vem de uma vitória por 2 a 0 nas oitavas de final da Champions League, contra o Lille. Enquanto o Liverpool chega com moral após golear o Leeds por 6 a 0 pela Premier League, porém tem Firmino e Diogo Jota como dúvidas para a partida.
> Confira a tabela da Premier League
JOGO ÚNICOA final no Wembley é partida única. Sendo assim, em caso de empate, o jogo vai para a prorrogação e, depois, para os pênaltis.FICHA TÉCNICAChelsea x Liverpool
Data e horário: 27/02/2022, às 13h30Local: Wembley, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Kanté (Jorginho), Kovacic e Marcos Alonso (Hudson-Oddoi); Ziyech, Havertz e Pulisic.
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip (Konaté), Van Dijk e Robertson; Fabinho, Thiago e Elliot (Keita); Salah, Mané e Luis Díaz.
Crédito: ChelseaeLiverpoolvãoacamponestedomingopelafinaldaCopadaLigaInglesa(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

