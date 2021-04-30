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futebol

Chelsea x Fulham: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Blues têm último compromisso antes do jogo de volta das semifinais da Champions League pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Equipe de Tuchel está na quarta colocação...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:43
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Com a cabeça já nas semifinais da Champions League, o Chelsea tem um compromisso pelo Campeonato Inglês neste sábado. Os Blues de Londres encaram o Fulham, pela 34ª rodada da competição, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.
+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes de enfrentar o Real Madrid, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, o técnico Thomas Tuchel disse que os Blues estão focados somente no Fulham.
- O Fulham é uma boa chance de manter nossa vantagem no campeonato, nada mais. É um momento para provarmos a nós mesmos que podemos nos concentrar totalmente em uma partida. Há uma partida para jogar amanhã, nada mais - disse Tuchel.
Em entrevista coletiva, o técnico Scott Parker elogiou o Chelsea e disse que seu time precisará de sorte para vencer os Blues.
- Vamos jogar contra uma equipe muito boa, que está em boa forma. Quando você está indo para Stamford Bridge e é um time como o nosso, a sorte precisa estar com você e precisamos jogar excepcionalmente bem - disse Parker.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA
Chelsea x FulhamCampeonato Inglês - 34ª rodada
Data e horário: 01/05/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Stamford Brigde, em Londres (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Simon Beck e Adrian HolmesOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Zouma; Reece James, Jorginho, Mason Mount e Marcos Alonso; Hudson-Odoi, Ziyech e Havertz.
Desfalques: Kovacic e Rüdiger (lesionados).
FULHAM (Técnico: Scott Parker)Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo e Robinson; Lookman, Anguissa, Lemina e Decordova-Reid; Cavaleiro e Maja.
Desfalques: Kongolo, Kongolo e Cairney (lesionados); Tete (Covid-19); Loftus-Cheek (questões contratuais).

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