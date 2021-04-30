Chelsea x Fulham: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

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Com a cabeça já nas semifinais da Champions League, o Chelsea tem um compromisso pelo Campeonato Inglês neste sábado. Os Blues de Londres encaram o Fulham, pela 34ª rodada da competição, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.

+ Veja a tabela da Premier LeagueAntes de enfrentar o Real Madrid, pelo jogo de volta das semifinais da Champions League, o técnico Thomas Tuchel disse que os Blues estão focados somente no Fulham.

- O Fulham é uma boa chance de manter nossa vantagem no campeonato, nada mais. É um momento para provarmos a nós mesmos que podemos nos concentrar totalmente em uma partida. Há uma partida para jogar amanhã, nada mais - disse Tuchel.

Em entrevista coletiva, o técnico Scott Parker elogiou o Chelsea e disse que seu time precisará de sorte para vencer os Blues.

- Vamos jogar contra uma equipe muito boa, que está em boa forma. Quando você está indo para Stamford Bridge e é um time como o nosso, a sorte precisa estar com você e precisamos jogar excepcionalmente bem - disse Parker.

+ Veja como anda a liberação de público pelo mundoFICHA TÉCNICA

Chelsea x FulhamCampeonato Inglês - 34ª rodada

Data e horário: 01/05/2021, às 13h30 (de Brasília)​Local: Stamford Brigde, em Londres (ING)Árbitro: Kevin FriendAssistentes: Simon Beck e Adrian HolmesOnde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Zouma; Reece James, Jorginho, Mason Mount e Marcos Alonso; Hudson-Odoi, Ziyech e Havertz.

Desfalques: Kovacic e Rüdiger (lesionados).

FULHAM (Técnico: Scott Parker)Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo e Robinson; Lookman, Anguissa, Lemina e Decordova-Reid; Cavaleiro e Maja.