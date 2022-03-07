Chelsea teme venda de jogadores chaves e dificuldade em renovações

Caso Roman Abramovich aceite uma proposta para vender o Chelsea, diversas pessoas de dentro e de fora do clube temem as saídas de Marina Granovskaia, Peter Cech e Bruce Buck, nomes que compõem a estrutura de futebol dos Blues, segundo o "The Athletic".Dúvidas com relação a situação econômica da equipe londrina pairam pelo ar. Com isso, o Chelsea está se preparando para lucrar com a venda de jogadores de alto nível que não estavam no planejamento de vendas da próxima janela de transferência.

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Além disso, o clube tem atletas que encerram seus contratos ao fim da temporada, como são os casos de Rudiger, Azpilicueta e Christensen. Com a mudança no departamento de futebol, é possível que as negociações com os defensores não avancem nos próximos meses.

De acordo com as informações, jogadores e funcionários do Chelsea se surpreenderam com a decisão de Roman Abramovich vender o clube inglês. Até o momento, alguns interessados surgiram, embora nenhuma proposta tenha sido aceita.