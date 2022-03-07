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Chelsea teme venda de jogadores chaves e dificuldade em renovações

Caso Roman Abramovich aceite uma oferta para vender os Blues, estrutura do futebol formada por Marina Granovskaia, Peter Cech e Bruce Bruck pode deixar o clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 13:02

Publicado em 07 de Março de 2022 às 13:02

Caso Roman Abramovich aceite uma proposta para vender o Chelsea, diversas pessoas de dentro e de fora do clube temem as saídas de Marina Granovskaia, Peter Cech e Bruce Buck, nomes que compõem a estrutura de futebol dos Blues, segundo o "The Athletic".Dúvidas com relação a situação econômica da equipe londrina pairam pelo ar. Com isso, o Chelsea está se preparando para lucrar com a venda de jogadores de alto nível que não estavam no planejamento de vendas da próxima janela de transferência.
> Veja a tabela da Premier League
Além disso, o clube tem atletas que encerram seus contratos ao fim da temporada, como são os casos de Rudiger, Azpilicueta e Christensen. Com a mudança no departamento de futebol, é possível que as negociações com os defensores não avancem nos próximos meses.
De acordo com as informações, jogadores e funcionários do Chelsea se surpreenderam com a decisão de Roman Abramovich vender o clube inglês. Até o momento, alguns interessados surgiram, embora nenhuma proposta tenha sido aceita.
Crédito: SaídadaAbramovichpodeacarretaremmuitasdificuldadesparaoChelsea(Foto:BENSTANSALL/AFP

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