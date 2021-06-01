Chelsea se interessa por Jadon Sancho, mas atleta dá preferência ao Manchester United

O atacante Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, pode voltar a atuar na Inglaterra. Alvo do Manchester United no início da temporada, o jogador de 21 anos é pretendido por clubes da Premier League. Segundo informações da imprensa britânica, o Chelsea é o mais novo interessado.
+ Veja a classificação final do Campeonato InglêsDe acordo com o portal "The Athletic", o campeão da Champions League perguntou ao Borussia Dortmund acerca da possibilidade de contratar o jogador, que já deixou claro seu desejo de atuar em seu país natal. No entanto, apesar do interesse londrino, o atleta pretende atuar pelo Manchester United.
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Na início da temporada, os Diabos Vermelhos tentaram contratar o jogador, mas a alta pedida do Borussia Dortmund travou as negociações. Ainda segundo o site, o preço para tirar Sancho da equipe alemã hoje gira em torno de 80 milhões de euros (R$ 505 milhões).
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Campeão da Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund nesta temporada, com grande exibição individual na final, Sancho fez 38 partidas pelo clube aurinegro em 2020/21. Ao todo, o camisa 7 marcou 16 gols e deu 20 assistências.