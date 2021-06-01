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Chelsea se interessa por Jadon Sancho, mas atleta dá preferência ao Manchester United

Revelado no Manchester City, jogador de 21 anos pretende jogar pelo time vermelho. Borussia Dortmund exige mais de R$ 500 milhões para vender o camisa 7...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 15:19

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 15:19

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
O atacante Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, pode voltar a atuar na Inglaterra. Alvo do Manchester United no início da temporada, o jogador de 21 anos é pretendido por clubes da Premier League. Segundo informações da imprensa britânica, o Chelsea é o mais novo interessado.
+ Veja a classificação final do Campeonato InglêsDe acordo com o portal "The Athletic", o campeão da Champions League perguntou ao Borussia Dortmund acerca da possibilidade de contratar o jogador, que já deixou claro seu desejo de atuar em seu país natal. No entanto, apesar do interesse londrino, o atleta pretende atuar pelo Manchester United.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
Na início da temporada, os Diabos Vermelhos tentaram contratar o jogador, mas a alta pedida do Borussia Dortmund travou as negociações. Ainda segundo o site, o preço para tirar Sancho da equipe alemã hoje gira em torno de 80 milhões de euros (R$ 505 milhões).
+ Imprensa mundial repercute o anúncio do Brasil como nova sede da Copa América; veja!
Campeão da Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund nesta temporada, com grande exibição individual na final, Sancho fez 38 partidas pelo clube aurinegro em 2020/21. Ao todo, o camisa 7 marcou 16 gols e deu 20 assistências.

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