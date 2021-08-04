Chelsea prepara nova oferta pela contratação de Lukaku

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Após ter uma primeira proposta rejeitada, o Chelsea prepara uma segunda oferta a Inter de Milão entre 120 e 130 milhões de euros (R$ 746 milhões a R$ 808 milhões) por Lukaku, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os ingleses devem oferecer ao atleta um salário de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões) por temporada.A imprensa inglesa também destaca que o centroavante está disposto a aceitar novamente a chance de jogar pela Premier League nesta temporada. O jogador já vestiu a camisa do Chelsea, mas fez apenas 15 partidas pela equipe profissional entre 2011 e 2014 até ser vendido em definitivo ao Everton.

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A Inter de Milão passa por um período complicado do ponto de vista econômico por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19. No entanto, o belga é tratado como uma peça intocável, mas recusar esta oferta do Chelsea é quase impossível.