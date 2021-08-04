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futebol

Chelsea prepara nova oferta pela contratação de Lukaku

Inter de Milão já recusou primeira proposta feita pelo clube inglês, que busca um centroavante neste mercado de transferências...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 09:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 09:02
Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
Após ter uma primeira proposta rejeitada, o Chelsea prepara uma segunda oferta a Inter de Milão entre 120 e 130 milhões de euros (R$ 746 milhões a R$ 808 milhões) por Lukaku, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os ingleses devem oferecer ao atleta um salário de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões) por temporada.A imprensa inglesa também destaca que o centroavante está disposto a aceitar novamente a chance de jogar pela Premier League nesta temporada. O jogador já vestiu a camisa do Chelsea, mas fez apenas 15 partidas pela equipe profissional entre 2011 e 2014 até ser vendido em definitivo ao Everton.
> Veja a tabela da Premier League
A Inter de Milão passa por um período complicado do ponto de vista econômico por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19. No entanto, o belga é tratado como uma peça intocável, mas recusar esta oferta do Chelsea é quase impossível.
Lukaku é líder e protagonista na Itália, mas tem tudo para ter o mesmo status nos Blues e brigar pelo título da Premier League e da Champions League na próxima temporada. O técnico Thomas Tuchel insiste na contratação de um centroavante e o atleta deve ter vaga cativa no time titular.

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