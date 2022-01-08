futebol

Chelsea goleia time da quinta divisão e avança na Copa da Inglaterra

Blues não dão chances para o Chesterfield e vencem a equipe adversária por 5 a 1. Após polêmica, Lukaku volta a balançar as redes e sela de vez a paz com torcedores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 16:52

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:52

Sem grandes dificuldades. Neste sábado, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Chelsea recebeu o Chesterfield, da quinta divisão nacional, e venceu o adversário por 5 a 1 para garantir vaga na próxima fase. Os gols foram de Werner, Hudson-Odoi, Lukaku, Christensen e Ziyech. Akwasi Asante descontou no Stamford Bridge.PASSEIOJogando em casa, o Chelsea não tomou conhecimento do Chesterfield e foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. Werner abriu o placar pegando rebote aos seis; Hudson-Odoi ampliou com um golaço de fora da área; Lukaku, livre na área, marcou o terceiro; e Christensen aumentou a contagem.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
TIROU O PÉNa etapa final, o Chelsea tirou o pé do acelerador e não pressionou tanto como no início. Apesar de ter um gol anulado de Havertz, o time de Thomas Tuchel só marcou mais uma vez, em cobrança de pênalti de Hakim Ziyech, aos dez minutos.
DE HONRANo fim, o Chesterfield conseguiu descontar e fazer seu gol de honra, para alegria do torcedor que foi acompanhar sua equipe no Stamford Bridge. Tshimanga chutou forte, mas parou em defesa do goleiro Bettinelli. No rebote, Akwasi Asante só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
SEQUÊNCIA​O Chelsea agora volta suas atenções para a Copa da Liga Inglesa, onde enfrenta o Tottenham na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais. Na ida, os Blues venceram por 2 a 0, para deixar a vaga na decisão encaminhada. Na quinta divisão inglesa, o Chesterfield encara o Maidenhead United, no dia 18.
