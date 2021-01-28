Chelsea entra na disputa pela contratação de Alaba

O Chelsea entrou na disputa pela contratação de David Alaba, segundo a “Sky Sports”. De acordo com as informações, os responsáveis pela chegada de Thomas Tuchel ao time de Londres também estão envolvidos nas negociações pelo austríaco. O lateral do Bayern termina seu contrato ao final da temporada e poderá sair sem custos.Além do Chelsea, o Paris Saint-Germain também se juntou recentemente na briga pelo atleta. O Real Madrid é um dos destinos mais especulados, mas o pai do camisa 27 negou que houvesse um acordo com a equipe merengue. Na Inglaterra, Liverpool e Manchester United também monitoram a situação de Alaba.