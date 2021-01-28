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futebol

Chelsea entra na disputa pela contratação de Alaba

Segundo imprensa inglesa, representantes envolvidos na ida de Tuchel para o Chelsea também negociam contratação do austríaco pelo time do norte de Londres...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 12:54

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:54

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O Chelsea entrou na disputa pela contratação de David Alaba, segundo a “Sky Sports”. De acordo com as informações, os responsáveis pela chegada de Thomas Tuchel ao time de Londres também estão envolvidos nas negociações pelo austríaco. O lateral do Bayern termina seu contrato ao final da temporada e poderá sair sem custos.Além do Chelsea, o Paris Saint-Germain também se juntou recentemente na briga pelo atleta. O Real Madrid é um dos destinos mais especulados, mas o pai do camisa 27 negou que houvesse um acordo com a equipe merengue. Na Inglaterra, Liverpool e Manchester United também monitoram a situação de Alaba.
> Veja a tabela da Premier League
O clube bávaro tentou negociar a permanência do austriaco, mas desistiu de dar continuidade à renovação de contrato no fim de 2020 diante das exigências de seus representantes. Desde que passou a jogar pelo time profissional do Bayern, em 2010, o jogador já conquistou mais de 15 títulos e fez mais de 400 jogos pelo clube.

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