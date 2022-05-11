Chelsea domina e vence Leeds United fora de casa pela Premier League

O Chelsea bateu o Leeds United pela 35ª rodada da Premier League, pelo placar de 3 a 0. Mason Mount e Pulisic e Lukaku marcaram os gols da vitória dos Blues em Elland Road. Os londrinos seguem em terceiro lugar, enquanto os Whites seguem na zona de rebaixamento.DOMÍNIO TOTAL DO CHELSEAO Chelsea não demorou muito para sair na frente. Logo aos quatro minutos, Reece James acionou Mason Mount, que bateu firme no ângulo direito. As coisas começaram a piorar para o Leeds com a expulsão de Daniel James, após entrada em Kovacic.
Aos 37 minutos, os Blues tiveram uma nova chance com Lukaku. Após um cruzamento de trivela, o belga cabeceou para fora do arco. O Chelsea chegou mais uma vez, na marca dos 34: após boa troca de passes, James recebeu na linha de fundo pelo lado direito e cruzou para Pulisic na cara do gol, mas Meslier fez uma intervenção milagrosa.
O Chelsea seguiu criando mais oportunidades que o Leeds no 2° tempo da partida, tendo mais a bola, enquanto o time da casa apostava na velocidade de seus extremos para o contra-ataque. Aos nove minutos, o Chelsea chegou ao seu segundo gol. Após boa troca de passes, Jorginho ajeitou de calcanhar e Pulisic bateu rasteiro no canto, da entrada da área.
LUKAKU MATA O JOGOO estadunidense estava inspirado e quase marcou mais um belo gol aos 11 minutos, ao bater colocado, mas a bola passou perto do canto superior direito da baliza. Na marca dos 20´, Lukaku se livrou de dois marcadores e bateu para o gol, mas não marcou por pouco.Pouco antes do fim, o belga marcou o terceiro para matar o jogo. O centroavante bateu firme de dentro da área, no ângulo para fechar a conta e a vitória do Chelsea.
FOCO NA FINALOs Blues enfrentam o Liverpool no próximo sábado, pela final da FA Cup, em Wembley, às 12h45 de Brasília.