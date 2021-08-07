Chelsea acerta a contratação de Romelu Lukaku, diz repórter

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Pedido especial do técnico Thomas Tuchel para a temporada, o Chelsea acertou a contratação de seu mais novo centroavante. Principal nome da Inter de Milão, o belga Romelu Lukaku vai deixar a Nerazzurri para assinar com o atual campeão da Europa.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", os Blues pagarão 115 milhões de euros (quase R$ 710 milhões na cotação atual), em uma das operações mais caras da Premier League. Ainda segundo o repórter, a transferência não envolverá outros atletas.

O anúncio oficial deverá ocorrer nos próximos dias, após a realização de exames médicos por parte do atacante e também a assinatura do contrato. O acordo prevê o pagamento de um salário anual de 12 milhões de euros ao camisa 9 (R$ 74 milhões).

Esta será a segunda passagem de Lukaku pelos Blues. Revelado no Anderlecht, o atacante belga chegou ao Chelsea em 2011, mas teve sucessivos empréstimos até ser vendido em definitivo ao Everton, em 2014. Ao todo, fez apenas 15 jogos pelo clube azul, sem marcar gols.

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