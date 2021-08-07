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futebol

Chelsea acerta a contratação de Romelu Lukaku, diz repórter

Atual campeão europeu fecha o retorno do atacante belga em negócio de aproximadamente R$ 710 milhões. Centroavante foi jogador dos Blues entre 2011 e 2014...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 13:21
Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
Pedido especial do técnico Thomas Tuchel para a temporada, o Chelsea acertou a contratação de seu mais novo centroavante. Principal nome da Inter de Milão, o belga Romelu Lukaku vai deixar a Nerazzurri para assinar com o atual campeão da Europa.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", os Blues pagarão 115 milhões de euros (quase R$ 710 milhões na cotação atual), em uma das operações mais caras da Premier League. Ainda segundo o repórter, a transferência não envolverá outros atletas.
O anúncio oficial deverá ocorrer nos próximos dias, após a realização de exames médicos por parte do atacante e também a assinatura do contrato. O acordo prevê o pagamento de um salário anual de 12 milhões de euros ao camisa 9 (R$ 74 milhões).
Esta será a segunda passagem de Lukaku pelos Blues. Revelado no Anderlecht, o atacante belga chegou ao Chelsea em 2011, mas teve sucessivos empréstimos até ser vendido em definitivo ao Everton, em 2014. Ao todo, fez apenas 15 jogos pelo clube azul, sem marcar gols.
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Grande estrela da Inter de Milão na conquista do Campeonato Italiano na última temporada, Romelu Lukaku entrou em campo 44 vezes pela Nerazzurri em 2020/21, balançou as redes 30 vezes e deu dez assistências. Na Eurocopa, foi até as quartas de final com a Bélgica e marcou quatro gols em cinco jogos.

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